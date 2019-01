Mihajlovic | ' Boskov unico | così facemmo esordire Totti con la Roma'

Mihajlovic si commuove per Boskov : “insieme facemmo esordire Totti” : Mihajlovic – Ospite della trasmissione di Andrea Vianello ‘Rabona’, Sinisa Mihajlovic ha ripercorso le tappe principali della sua carriera in campo,agli esordi nel Vojvodina e nella Stella Rossa ai successi ottenuti in Italia in serie A. L’ex calciatore serbo, ‘maestro’ dei gol su punizione, ha svelato al pubblico la tecnica utilizzata per andare a rete: […] L'articolo Mihajlovic si commuove per Boskov: ...