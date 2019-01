: Migranti,Macron:li ha ridotti Gentiloni - NotizieIN : Migranti,Macron:li ha ridotti Gentiloni - TelevideoRai101 : Migranti,Macron:li ha ridotti Gentiloni - frarss : Macron, migranti diminuiti per Gentiloni -

"L'Italia non ha ridotto l'immigrazione con l'attuale governo di coalizione. L'ha ridotta con il primo ministroche ha lavorato con la Libia, e lo abbiamo accompagnato in questo senso". Così il presidente francese,, nel dibattito fiume con i sindaci riuniti a Souillac, nel cuore della Francia. Occorre "una politica comune di protezione delle nostre frontiere" al livello Ue, anche per controllare le nuove rotte provenienti dal nordafrica attraverso il confine franco-spagnolo.(Di sabato 19 gennaio 2019)