Migranti : Unhcr - 170 morti in 2 naufragi. Basta azioni contro Ong : "Profondo dolore per le notizie relative a circa 170 persone che sarebbero morte o disperse nel Mediterraneo a seguito di due differenti naufragi". Lo dice l'Unhcr facendo riferimento a recenti notizie diffuse dalle Ong, secondo le quali circa 53 persone sono morte nel Mare di Alboran, nel Mediterraneo occidentale: "È stato riferito che un sopravvissuto, dopo essere rimasto in balia delle onde per oltre 24 ore, è stato soccorso da un ...