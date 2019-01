Strage di Migranti : 117 morti. Fratoianni accusa Salvini : è responsabile : Nelle acque fredde del Mediterraneo si è consumata una nuova, l'ennesima, Strage di Migranti. A bordo del gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo i soli ...

Migranti - strage in mare : affonda barcone con 120 persone/ Ultime notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 Migranti morti - tra loro anche donne e bimbi : La Guardia Costiera Italiana riferisce che sul posto non è stata trovata alcuna traccia dell'imbarcazione. A parte i due sudanesi e un gambiano tratti in salvo nella notte da un elicottero della Marina Militare italiana e portati a Lampedusa, non ci sarebbe dunque nessun altro sopravvissuto.Continua a leggere

Migranti - strage in mare. I superstiti : 'Eravamo in 120 a bordo - c'erano anche 2 bambini' : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle autorità libiche ...

Migranti - strage in mare. I superstiti : «Eravamo in 120 a bordo - c'erano anche 2 bambini» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

Migranti - strage in mare. I tre superstiti 'A bordo del gommone affondato eravamo in 120' : Una strage. A bordo di quel gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli erano 120. E sarebbero rimasti senza soccorsi in mare per oltre tre ore prima dell'intervento di un aereo della ...

Migranti - nuova strage in mare : «Gommone con 20 persone - solo 3 salvati» : nuova strage di Migranti davanti alle coste della Libia. Un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio da un...