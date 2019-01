Migranti | Mattarella | Profondo dolore per tragedia nel Mediterraneo

Migranti - 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti : «Meglio morti che la Libia». Mattarella : «Profondo dolore» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

Mattarella a Palermo per ricordare il fratello ucciso. Il prete : “Solidali con i Migranti che nessuno accoglie in mare” : Messa della famiglia a Sant'Annuzza in suffragio del presidente assassinato. “Il suo programma politico era la trasparenza”

Mattarella : Migranti - sfida comune per Ue : 12.45 L'Italia "è stata lasciata sovente sola" sul fronte dell'immigrazione, "ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'Unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione continentale questo fenomeno, che non va ignorato ma affrontato". Così il presidente Mattarella, a Verona. Si tratta di un "fenomeno che non è più di carattere emergenziale ma strutturale,e quindi costituisce una delle grandi sfide che si ...