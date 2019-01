Migranti | gommone affondato al largo della Libia I tre sopravvissuti all’Oim | “Eravamo

Migranti - strage in mare. I tre superstiti 'A bordo del gommone affondato eravamo in 120' : Una strage. A bordo di quel gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli erano 120. E sarebbero rimasti senza soccorsi in mare per oltre tre ore prima dell'intervento di un aereo della ...

Migranti - nuova strage in mare : «Gommone con 20 persone - solo 3 salvati» : nuova strage di Migranti davanti alle coste della Libia. Un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio da un...

Migranti : gommone con 20 a bordo - 3 salvi : ANSA, - ROMA, 18 GEN - Un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana a 50 km a ...

Ennesimo naufragio : affonda gommone con 20 Migranti a bordo : Roma, 18 gen., askanews, - Un gommone con circa 20 migranti a bordo è affondato a Nord di Tripoli, la Marina militare italiana, in collaborazione con l'Aeronautica militare, ne ha salvati tre in un'...

Affonda gommone con 20 Migranti a bordo : 3 salvi : Roma, 18 gen. , AdnKronos, - Tre migranti salvati, e ricerche in corso per altri 17 che potrebbero essere già morti. Questo il bilancio, per ora, di un tragico pomeriggio nelle acque del Mediterraneo ...

Avvistato gommone con 20 Migranti Tre salvati dalla Marina - si temono morti : Le persone salvate portate in gravi condizioni a Lampedusa; alti tre avvistati in mare, apparentemente privi di vita. L’operazione condotta dalla nave Duilio e coordinata dai libici

Migranti - naufraga gommone con 20 persone a bordo. Si salvano in 3 | : L'imbarcazione è stata avvistata nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana che ha lanciato due zattere e poi ha abbandonato l'area per mancanza di carburante. Un elicottero della nave ...

Migranti - gommone affonda in acque libiche. Dei 20 a bordo solo tre in salvo : I tre soccorsi sono in "condizioni serie" e sono stati trasferiti a Lampedusa, dove oggi sono arrivati altri 67, tra pachistani e egiziani. Nei primi 16 giorni di quest'anno 4.216 Migranti sono giunti ...

Migranti - affonda gommone a nord della Libia : 3 morti accertati - una ventina i dispersi : Un gommone con a bordo più di 20 persone è naufragato a nord della Libia. A segnalarlo la Marina militare italiana che fa sapere che tre Migranti sono stati salvati e portati a Lampedusa per i soccorsi, mentre altri tre sono stati visti in mare senza alcun apparente segno di vita. Sono circa una ventina, invece, i dispersi.Continua a leggere

Affonda gommone con 20 Migranti a bordo : 3 salvi : Tre migranti salvati, e ricerche in corso per altri 17 che potrebbero essere già morti. Questo il bilancio, per ora, di un tragico pomeriggio nelle acque del Mediterraneo a nord est di Tripoli, ...

Migranti : gommone con 20 a bordo - 3 salvi : Un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana a 50 km a nord dalle coste di ...

Migranti - gommone con 20 persone a bordo affonda al largo della Libia : 3 persone in salvo : Un gommone con una ventina di Migranti a bordo è naufragato al largo delle coste di Tripoli, in Libia. A darne notizia è la marina militare italiana che spiega che solo tre persone sono state messe in salvo e sono a bordo della nave Duilio. Tre i corpi recuperati mentre le altre persone sono disperse. L’imbarcazione, in precarie condizioni di galleggiabilità, era stata avvistata nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana a ...

Gommone con 20 Migranti a nord dalle coste di Tripoli - salvati in 3 : Roma - Un Gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana circa 50 chilometri a nord ...

Migranti : gommone con 20 persone al largo di Tripoli - solo 3 salvati : Un aereo della Marina militare italiana ha avvistato nel pomeriggio un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità. L'imbarcazione si trovava a 50 km a nord ...