Migranti | giravolta della Germania buonista | vara una stretta sugli ingressi

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ricordate la Merkel delle porte aperte e il suo accorato appello in favore del Global Compact? "Iportano prosperità", disse la Cancelliera di fronte ai delagati Onu a Marrakech. Discorso molto applaudito. Peccato che alle belle parole seguano fatti che vanno in un'altra direzione, se non opposta quantomeno discordante.Lasi appresta ad ampliare la sua lista di "stati di origine sicuri" con l'ingresso di Algeria, Georgia, Marocco e Tunisia. La misura è stata votata dal Bundestag con 509 deputati e solo 138 contrari (Partito dei Verdi eSinistra). Una vittoria delle politiche che puntano alla limitazione dei flussi migratori, non certo che incoraggiano "diritto a migrare".In fondo se Merkel non è più nell'auge del suo potere lo deve (anche) alle sue decisioni in tema di immigrazione. Dapprima aprì le porte ai siriani, poi fu coa una rapida retromarcia. Le ...