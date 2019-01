Migranti | 170 morti in due naufragi  In 47 sulla Sea Watch | l’Italia non li

Migranti - 170 morti in 2 naufragi nel Mediterraneo. Sea Watch ne salva 47. Salvini : «Porti chiusi» : Centosettanta vittime in due naufragi. Centosettanta persone morte in mare dall' inizio dell'anno, nelle acque di quel mar Mediterraneo che anche nel 2019 si conferma «cimitero dei...

Migranti - 170 morti in due naufragi I superstiti : meglio la morte che la Libia Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

