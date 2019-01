Microsoft | ecco la visione dell' azienda per il Netflix dei videogiochi

eurogamer

(Di sabato 19 gennaio 2019) Il CEO Microsfot Satya Naa, in occasione di un'intervista con la stampa, ha parlatoa suae ambizionia compagnia nei campi che vanno al di la del softwarele. In parole povere si è parlato'ambiziosa spintaa società verso lo streaming dei, il così detto Project xCloud, riporta Businessinsider.L'idea di base è semplice: la possibilità di poter usufruire di grandi titoli, di grande successo, su qualsiasi dispositivo capace di collegarsi alla rete. Per rendere in maniera ancor più chiara l'idea di ciò che vogliono creare, in la stessa Naa ha utilizzato l'appellativo "dei", e l'idea è tanto chiara quanto futuristica.Quasi tutte le principali compagnie tech stanno lavorando su una forma di tecnologia di streaming diin questo momento, ma Naa pensa chesia in una posizione migliore ...