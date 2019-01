Mick Schumacher ha firmato con la Ferrari

F1 – La Ferrari ha deciso il futuro di Mick Schumacher : il figlio di Michael farà parte della Driver Accademy : La notizia che tutti i fan della scuderia di Maranello aspettavano è arrivata: Mick Schumacher prenderà parte alla Ferrari Driver Academy Dopo aver consacrato il suo talento nel campionato di Formula 3, Mick Schumacher farà parte della Ferrari Driver Accademy. Il figlio di Michael prenderà parte al progetto per i giovani talenti messo in piedi dalla scuderia di Maranello. Si era ipotizzato nei giorni scorsi, grazie ad alcune voci di ...

Ferrari - Mick Schumacher pronto a firmare come pilota Fda e tester : Al volante di una Ferrari di Formula 1 potrebbe rivedersi uno Schumacher. Il figlio di Michael, Mick, potrebbe firmare un contratto come pilota della Ferrari Driver Academy. A rivelarlo è il sito Motorsport.com, secondo cui il giovane campione della Formula 3 europea, che il prossimo 22 marzo compirà 20 anni, diventerà anche il tester della Rossa.

