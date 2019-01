Messico | esplode oleodotto dopo apertura di una falla | 66 morti e almeno 76 feriti

Strage in Messico : esplode oleodotto mentre rubano carburante - almeno 20 morti : Tragedia in Messico dove almeno venti persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di un oleodotto che trasportava benzina. L’esplosione sarebbe avvenuta in seguito alla perforazione illegale della conduttura, dalla quale in molti tentavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi.Continua a leggere