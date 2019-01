MEDICINA | CONCORSI TRUCCATI | CHIESTA INTERDIZIONE PER 15 PROFESSORI Firenze

Concorsi truccati - chiesta l’interdizione per quindici docenti universitari di MEDICINA a Firenze : La procura di Firenze ha notificato a 15 professori universitari di Medicina altrettante richieste di interdizione dall’esercizio della professione, perché avrebbero alterato i Concorsi per le cattedre. Secondo gli inquirenti, che hanno portato avanti le indagini per oltre un anno con intercettazioni telefoniche e microspie, negli uffici dei professori si decideva chi meritasse il posto e chi no, scegliendo chi tenere nella Facoltà ...