Matera | Conte | Con gli oppositori politici si negozia | con le mogli no

Matera 2019 - Conte : «Riscossa della città e del Sud» : Standing ovation per il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri in apertura della cerimonia ufficiale di Matera 2019 , alla Cava del Sole, alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e de ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. “Qui c'è il modello di un turismo vincente”, ha detto De Ruggieri e ha sottolineato: “ Matera , dalla vergogna al riscatto” commuovendosi tra gli applausi....

