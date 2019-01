Matera capitale europea della cultura da oggi sotto i riflettori del mondo

Matera : arriva la pioggia su una piazza blindata e gremita per l’inaugurazione della Capitale Europea della Cultura : A pochi istanti dalla partenza della diretta in Eurovisione di Rai1 ‘Matera 2019. Open Future’ arriva la pioggia sul palco di piazza San Pietro Caveoso, che ha già raggiunto la quota massima di 3300 persone, per l’inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura. Impossibile l’accesso, ormai da un’ora, per le elevate misure di sicurezza per l’arrivo delle autorità, in primis del presidente della ...

Matera capitale europea della cultura 2019 : al via da oggi il programma di 48 settimane : Da oggi iniziano le 48 settimane di programmazione di Matera capitale europea della cultura. L’investimento complessivo è di 48 milioni di euro dall’inizio della candidatura, derivanti da fondi regionali (11 mln), nazionali (30) e privati (7). Il calendario degli eventi durerà sino al 20 dicembre e prevede oltre 50 iniziative. La metà del programma culturale, 27 progetti, è realizzata da associazioni culturali lucane con un ...

Da oggi Matera è la Capitale europea della cultura : Da oggi e per i prossimi 335 giorni Matera è la Capitale europea della cultura insieme a Plovdiv, in Bulgaria. L’inaugurazione dell’evento è cominciata questa mattina; tra i partecipanti alla cerimonia ci sono il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il

