Matera capitale europea della cultura 2019 | al via da oggi il programma di 48 settimane

Matera in festa : Capitale della cultura. Conte : riscossa del Sud DIRETTA : «Questa è la riscossa di Matera e del Sud», ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nell'auditorium della Cava del Sole per la cerimonia inaugurale di Matera ...

Matera capitale della Cultura 2019 - Conte : «Tutto il Sud riparte da qui» E poi cita Levi : Il premier dà il via all’inaugurazione della maratona di iniziative Cultura li lunga un anno che avranno come cornice i Sassi del capoluogo lucano

Da oggi Matera è la Capitale europea della cultura : Da oggi e per i prossimi 335 giorni Matera è la Capitale europea della cultura insieme a Plovdiv, in Bulgaria. L’inaugurazione dell’evento è cominciata questa mattina; tra i partecipanti alla cerimonia ci sono il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il

Matera capitale europea della cultura 2019. Conte : "Riscossa del Sud" : Matera si presenta all'Europa come Capitale della cultura 2019. L'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. Per la cerimonia inaugurale, oggi 19 ...