L' oroscopo dell' Ariete a febbraio | nuovi contatti nel lavoro e prudenza in amore

Branko : previsioni oroscopo della settimana 21-25 gennaio 2019 : oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dello zodiaco da lunedì a venerdì Anche oggi sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko, relative ai giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato nel suo ultimo libro, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, da tempo in vendita in tutte le librerie. Nell’opera ...

oroscopo : febbraio è il mese dell'amore e dell'energia per Toro e Leone : Se a fine gennaio avete già conosciuto qualcuno che vi interessa del Toro o del Leone vi consigliamo di approfondire la sua frequentazione, perché avete di fronte una persona che, secondo l'Oroscopo relativo al periodo di febbraio, ha tutte le caratteristiche per vivere una storia d'amore in modo positivo. Per le congiunzioni astrali, infatti, i segni più favoriti per innamorarsi a febbraio sono Toro e Leone. Tra l'altro questi due segni sono ...

L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio : segni d'acqua al top - sfortuna per Leone : Inizia un'altra settimana, ci aspettano dei giorni piuttosto vivaci ed interessanti. I segni d'acqua potranno tornare a respirare dopo le prime settimane di un 2019 abbastanza fiacco e 'sfortunato'. A godere dei maggiori benefici astrali saranno i nati del Gemelli, del Cancro, della Bilancia e del Pesci. Diverso, invece, il discorso per il Leone il quale si ritroverà a fare i conti con alcune difficoltà incresciose sul piano lavorativo. ...

L'oroscopo mi ha rivelato la personalità delle piante : All'inizio di ogni anno arriva il momento dell'immancabile appuntamento chiamato oroscopo. Anche ai più disinteressati sarà certamente capitato di chiedere a qualcuno più ferrato in materia notizie su ...

oroscopo di domani 19 gennaio : Luna nel 5° segno dello zodiaco - torelli e cancrini volano : L'Oroscopo di domani 19 gennaio evidenzia con piacere un nuovo ed interessante cambio di settore da parte dell'astro terrestre. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dal nuovo transito Lunare? Bene, allora vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come super-fortunato del giorno in amore sarà il Cancro. La Luna entrerà nel segno d'Acqua alle ore 04:44 della primissima mattinata di ...

oroscopo della settimana fino al 27 gennaio : le stelle preferiscono lo Scorpione : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica ...

oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 16 gennaio : i pianeti a favore dell'Ariete - come andrà la giornata? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2019: Vergine evitare di strafare, Acquario segno che medita calma, Sagittario grintoso, tutti gli altri segni?

oroscopo della seduzione per ciascun segno zodiacale : Ariete da corteggiare con coraggio : Lo Zodiaco chiama e i pianeti rispondono, pronti a beneficiare ciascun segno zodiacale e a elargire amore e fortuna. I loro influssi possono trasformare le situazioni amorose, spingendo ciascuno di noi ad adottare le strategie giuste per conquistare la persona amata. Il corteggiamento è una vera e propria arte, quindi perché non approfondirla e metterla in pratica con l'Oroscopo della seduzione? Ogni segno vuole essere "ammaliato" in un ...

oroscopo dell'amore di coppia 14 gennaio : Gemelli pronto al 'sì' - Sagittario felice : L'amore di coppia è tutto da approfondire e da assaporare gesto dopo gesto. I partner diventano complici, lasciandosi andare a sensazioni meravigliose. I pianeti nell'Oroscopo dell'amore di coppia si trasformano in potenti alleati, indicando quali strategie attuare per giungere dritto al centro del cuore. Allora come sono le previsioni astrologiche dedicate alle relazioni a due per la giornata di lunedì 14 gennaio? Toro conoscerà il modo giusto ...

oroscopo 12 gennaio Paolo Fox : previsioni dello zodiaco di oggi : Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 12 gennaio 2019: previsioni astrologiche Pesci e Acquario Come ogni sabato, sveliamo anche oggi, 12 gennaio, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno, tratte da quelle pubblicate dal re delle stelle di Rai2 sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, da giorni in vendita in tutte le edicole (noi riportiamo ovviamente solo piccole indicazioni generali legate alla giornata di oggi e al ...

oroscopo del 25 gennaio : segni d'Aria sulla cresta dell'onda : In questo venerdì troviamo Sole e Mercurio in Acquario. Marte e Urano in Ariete, mentre Giove e Venere in Sagittario. Plutone e Saturno in Capricorno: la Luna invece stazionerà nel segno della Bilancia. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa, gli influssi odierni saranno maggiormente favorevoli per i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario. Gemelli super Ariete: volatili e sfuggenti. Venerdì che vedrà i nativi darsi da fare in molteplici direzioni ...

oroscopo della settimana fino al 20 gennaio con pagelle : buone notizie per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

oroscopo 2019 dello Scorpione : sarà l'anno delle rivincite ma solo nei primi sei mesi : Lo Scorpione (segno d'Acqua), secondo gli studiosi dell'Oroscopo, sarà particolarmente tenace che nel corso dei primi sei mesi del 2019 e proprio in questo periodo vedrà premiata la sua buona volontà soprattutto nel mondo del lavoro, ambito nel quale è solito muoversi con speciale abilità, nonostante la perdurante crisi economica generale. Le persone che sono nate sotto questo segno dello Zodiaco amano accettare le sfide e mettersi alla prova ...