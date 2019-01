Lombardia | Rolfi | ' bene etichettatura per chiarezza su origine prodotti'

Lombardia : Rolfi - 'autonomia su politiche agricole non va toccata' : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - "La Regione Lombardia ha accolto con favore la conferma da parte del ministro Centinaio di voler salvaguardare le prerogative regionali in ambito di programmazione delle politiche agricole". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Re

Lombardia : Rolfi - istituzione Distretti cibo modifica sostanziale (2) : (AdnKronos) - I Distretti agricoli sono soggetti ammissibili alle Misure finanziarie della programmazione comunitaria, in particolare della misura 16 'Cooperazione', dove possono esplicare il ruolo di promozione e coordinamento di programmi di attività da realizzarsi in partenariato, a beneficio dei

Lombardia : Rolfi - istituzione Distretti cibo modifica sostanziale : Milano, 17 dic. (AdnKronos) - Nel collegato alla Proposta di Legge al Bilancio di Previsione 2019 -2021 di Regione Lombardia è stata approvata, questo pomeriggio, dal Consiglio regionale lombardo, l'istituzione, nell'ambito della legge regionale 31, dei 'Distretti del cibo', che comprendono i distre

Lombardia : Rolfi - 2 - 3mln per tutela foreste - sentieri e habitat naturali : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha annunciato la pubblicazione delle graduatorie relative allo stanziamento di 2,3 milioni di euro ai consorzi forestali in tutto il territorio regionale lombardo per servizi di

Lombardia : Rolfi - quasi 12 mln euro per Ocm Vino (2) : (AdnKronos) - L'importo complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 200.000. Il contributo massimo concedibile è pari al 40 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per le micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione e par

Lombardia : Rolfi - quasi 12 mln euro per Ocm Vino : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato, oggi, le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura Investimenti Ocm Vino, finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vi

Lombardia : Rolfi - 84 mln euro per agricoltori - promessa mantenuta (2) : (AdnKronos) - "Sono due misure straordinariamente attese dal comparto agricolo e che avevo promesso di pubblicare entro la fine dell'anno. Si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno per gli agricoltori lombardi. Nei bandi abbiamo inserito alcune novità tecniche importanti frutto del confront

Lombardia : Rolfi - 84 mln euro per agricoltori - promessa mantenuta : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha pubblicato sul sito istituzionale due bandi relativi all'attivazione delle misure 4.1 e 4.2 del Piano di sviluppo rurale. I due interventi mettono a disposizione delle imprese agricole lombarde 84 milioni di euro totali (60 milioni per la misura

Olio : Rolfi - in Lombardia settore in crescita : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La Lombardia, pur non avendo una radicata tradizione olivicola, "conferma quest'anno, la crescita produttiva, in termini di quantità ma soprattutto di qualità, sempre più apprezzata anche sui mercati anche stranieri. Abbinare il nostro Olio al territorio dei laghi è un'

Lombardia : Rolfi - 580mila euro per interventi Consorzi bonifica : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha deliberato questo pomeriggio lo stanziamento di 580.000 euro ai Consorzi di bonifica lombardi per le opere di pronto intervento. "Abbiamo come obiettivi la p