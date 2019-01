L' odissea per organizzare il concerto su Jan Palach A poche ore anche Movieland dice no

Sea Watch - inizia l’odissea burocratica. Non c’è criterio per redistribuire migranti : “Inefficienze costano fino a 4 - 9 miliardi” : “Non è prevista alcuna finestra temporale per i ricollocamenti, perché queste procedure sono ad hoc e prive di regolamentazioni”. Neil Falzon è direttore di Aditus, ong maltese che si occupa di diritti umani, in particolare dei migranti. È stato tra le voci della società civile maltese che ha spinto l’hashtag #LetThemIn, “facciamoli entrare”, nel momento in cui i 49 migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch ancora si trovavano in mezzo al ...

Migranti - tweet di Sea-Watch : "odissea di Capodanno per 49 persone" : Nonostante gli appelli, le navi di due Ong non trovano un porto sicuro per attraccare e sbarcare i naufraghi

Sea Watch - odissea di capodanno per 49 : ANSA, - ROMA, 1 GEN - "Mare mosso, da 11 giorni senza un porto, l'odissea di capodanno delle Ong". E' il tweet della ong Sea Watch che ribadisce la richiesta di sbarcare subito i 49 naufraghi soccorsi ...

Migranti : Sea Watch - odissea di capodanno per 49 : "Mare mosso, da 11 giorni senza un porto, l'odissea di capodanno delle Ong". E' il tweet della ong Sea Watch che ribadisce la richiesta di sbarcare subito i 49 naufraghi soccorsi in Mediterraneo. ...

Sea Watch - odissea di capodanno per 49 : ANSA, - ROMA, 1 GEN - "Mare mosso, da 11 giorni senza un porto, l'odissea di capodanno delle Ong". E' il tweet della ong Sea Watch che ribadisce la richiesta di sbarcare subito i 49 naufraghi soccorsi ...

Sea Watch - odissea di capodanno per 49 : ANSA, - ROMA, 1 GEN - "Mare mosso, da 11 giorni senza un porto, l'odissea di capodanno delle Ong". E' il tweet della ong Sea Watch che ribadisce la richiesta di sbarcare subito i 49 naufraghi soccorsi ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L appello dei medici 'Rischio malattie a bordo' : Il mare è già grosso, il vento molto forte e le temperature di notte e al primo mattino poco sopra lo zero. Le due navi umanitarie tedesche della Sea Watch e della Sea eye con 49 Migranti a bordo ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'appello dei medici : "Siamo preoccupati" : La Sea Watch è al decimo giorno in mare. La Sea Eye ha cercato riparo dal maltempo entrando nelle acque territoriali di Malta.

Migranti : l'odissea dell'Aquarius - in mare per giorni con 630 persone a bordo : Quest'anno, il destino di 630 uomini e donne ha calamitato l'attenzione pubblica per settimane, sfidando la politica e i valori europei

Burocrazia folle a Pesaro - odissea per restituire 16 euro : "Per i sette centesimi mandi la fattura" Ma che geni erano i legislatori che avevano previsto l'acquisto della marca da bollo dal tabaccaio? Va messa negli atti notarili , nelle richieste per le ...

Incidente in superstrada - due chilometri di coda e due feriti. odissea per gli automobilisti : SPINETOLI E' di due feriti il bilancio dell'Incidente avvenuto lungo la corsia ovest dell'Ascoli Mare,tra gli svincoli di Spinetoli e Castel di Lama. Il tutto in seguito ad un tamponamento tra tre ...

odissea funicolari a Napoli - ancora uno stop : venerdì sciopero di quattro ore : Dopo la 'striscia' di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop per le funicolari di Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-Cisal, infatti, hanno proclamato uno sciopero di ...

Nave in avaria - odissea per 390 passeggeri : odissea per i 390 passeggeri della Nave 'Cruise Roma' della Grimaldi diretta da Civitavecchia a Barcellona , che in seguito a un'avaria è rientrata in porto la notte scorsa intorno all'una dopo 26 ore ...

Nave in avaria : 390 passeggeri ripartiti per Barcellona dopo l’odissea : Nottata pesante per i 390 390 passeggeri della Nave ‘Cruise Roma’ della Grimaldi diretta da Civitavecchia a Barcellona. A causa di un’avaria è rientrata in porto la notte scorsa intorno all’una dopo 26 ore in mare. Il traghetto, che era partito da Civitavecchia alle 23 del 7 dicembre, era arrivato alle 7.20 di ieri mattina a Porto Torres, dove faceva scalo. Alle 8.40, dieci minuti dopo essere ripartita alla volta di ...