Livorno | dopo 7 giorni di sciopero gli studenti del liceo Enriques ottengono aule sicure

(Di sabato 19 gennaio 2019) Settedi scioperi, manifestazioni e minacce di fare lezione nella sede della provincia. Prima di arrivare al risultato sperato. Ahanno vinto glie i loro genitori: per una settimana ilscientifico Federigo, il più famoso e frequentato della città, è stato oggetto di un lungo braccio di ferro tra alunni, provincia e scuola dovuto alla mancatazza dell’edificio che avrebbe dovuto accogliere le classi in eccesso. Mancavano i certificati dizza e dalla Provincia nessuno avrebbe potuto garantire sulla sua stabilità. Così, da lunedì 7 gennaio, glidella scuola, insieme a genitori e insegnanti, sono scesi in piazza per rivendicare un proprio diritto: fare lezione in un edificio sicuro.una settimana di scioperi e picchetti, alla fine il risultato è stato raggiunto. “La nostra richiesta di fare lezione inzza è ...