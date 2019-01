LIVE Sport Invernali | DIRETTA 19 gennaio | Buzzi mai così bene | ma c’è ansia Ora

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 gennaio : azzurri da sogno nello snowboard - ora la discesa di Wengen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 19 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca con tantissimi eventi in programma, ci attende un’abbuffata di neve quasi senza eguali. Divertimento assicurato con lo sci alpino, andranno in scena due grandissime classiche: la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo (la seconda dopo quella di ieri) e la discesa maschile a Wengen. Chi riuscirà a imporsi ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : iniziano gli sport invernali - a pranzo Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport in programma questo 19 gennaio. Solita scorpacciata di eventi sportivi quella che ci apprestiamo a vivere. In prima fila gli Australian Open di tennis con i match odierni che andranno a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Ci saranno i nostri Fabio Fognini e Camila Giorgi in gioco per il pass. Poi tantissimi appuntamenti per ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 gennaio : spettacolo con le discese di Wengen e Cortina - Vittozzi e Wierer per trascinare l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 19 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca con tantissimi eventi in programma, ci attende un’abbuffata di neve quasi senza eguali. Divertimento assicurato con lo sci alpino, andranno in scena due grandissime classiche: la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo (la seconda dopo quella di ieri) e la discesa maschile a Wengen. Chi riuscirà a imporsi ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : sabato di fuoco con sport invernali - Australian Open e Serie A : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport in programma questo 19 gennaio. Solita scorpacciata di eventi sportivi quella che ci apprestiamo a vivere. In prima fila gli Australian Open di tennis con i match odierni che andranno a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Ci saranno i nostri Fabio Fognini e Camila Giorgi in gioco per il pass. Poi tantissimi appuntamenti per ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Bene Tonetti e Marsaglia - Italia nona nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : inizia la staffetta di biathlon - Innerhofer per la rimonta in combinata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Rimpianto Delago : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : Pinturault favorito in combinata - che peccato Nicol Delago! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : Pinturault favorito in combinata - alle 12.00 la discesa a Cortina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Ora gli sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : sci alpino e biathlon - un venerdì innevato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - in programma sci alpino - biathlon e Olimpia Milano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

LIVE Sport - DIRETTA 17 gennaio : risultati Australian Open e Dakar in tempo reale. Vittozzi seconda nel biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 17 gennaio: sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia durate il week end. Ci saranno infatti le prove cronometrate delle discese di Coppa del Mondo di sci ...

LIVE Sport - DIRETTA 17 gennaio : risultati Australian Open e Dakar in tempo reale. Bene Hofer nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 17 gennaio: sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia durate il week end. Ci saranno infatti le prove cronometrate delle discese di Coppa del Mondo di sci ...