Liga | il Real Madrid batte il Siviglia

Liga : segnano Casemiro e Modric - il Real Madrid stacca il Siviglia : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

Liga - Real Madrid-Siviglia : dove vedere la gara in Tv e in streaming : L'incontro clou della 20esima giornata di Liga è già fondamentale per la lotta Champions: al Bernabeu si sfidano Real Madrid e Siviglia L'articolo Liga, Real Madrid-Siviglia: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LaLiga : occhi su Real Madrid-Siviglia - LIVE : Messi fa sul serio: 17 gol in 17 gare lanciano il Barcellona verso l'ennesimo scudetto e il primato catalano dovrebbe essere rinforzato dal facile impegno col Leganes, che ha pero' stoppato il Real,. ...

Liga - vittoria casalinga per la Real Sociedad : battuto l'Espanyol : SAN SEBASTIAN - E' finita 3-2 Real Sociedad-Espanyol, il posticipo del campionato di Liga. I padroni di casa riescono a trovare un successo molto importante grazie al gol di Willian Jose nella ripresa ...

Liga - Betis-Real Madrid 1-2 : decisiva la punizione di Ceballos : Un gol al fotofinish di Ceballos salva Solari e il Real Madrid da una settimana di feroci polemiche. Messi alle strette per oltre un'ora dal Betis, i Blancos trovano il primo successo dell'anno in ...

Pronostico Real Sociedad vs Espanyol - La Liga 14-1-2019 e Analisi : Real Sociedad-Espanyol, lunedì 14 gennaio. Dopo aver sconfitto al ”Bernabeu” i campioni del Mondo del Real Madrid, la Sociedad ospita l’Espanyol all’Anoeta nel posticipo serale del lundedì di Primera Division. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie importanti e vivono una situazione di classifica serena. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad ed Espanyol?Nell’ultimo turno la Real ...

Pronostico Betis vs Real Madrid - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Betis-Real Madrid, domenica 13 gennaio. Il Real Madrid di Santiago Solari è reduce dalla sconfitta casalinga con la Real Sociedad e dalla vittoria in Copa del Rey contro il Leganes, perciò in campionato vorrà rifarsi nell’impegno di domenica alle ore 20.45 contro il Betis. Gli andalusi invece arrivano al big match della giornata da una clamorosa sconfitta con l’Huesca e dal pari raccolto in Coppa di Spagna con la Sociedad. Sulla ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - pari tra Siviglia e Atletico. E il Barcellona scappa via : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...

Liga - Real Madrid ko 2-0 in casa con la Real Sociedad : è quinto : Al 61' i campioni del Mondo restano in 10 per l'espulsione di Lucas, che si prende il secondo giallo. All'83' arriva il gol di Pardo che chiude i giochi. Il Real può recriminare per un rigore netto ...