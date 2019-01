L’ex Br Lojacono | l’Italia non ha mai chiesto l’estradizione Fioroni | poteva parlare da

ilfogliettone

(Di sabato 19 gennaio 2019) "L'Italia non ha mail'estradizione", lo ha detto dalla Svizzera l'ex Br Alvaro, che dopo vent'anni di silenzio ha concesso un'intervista a Ticinonline/20Minuti, dove rivela anche che accetterebbe, a fronte di una richiesta di exequatur, anche di scontare un ergastolo ma in Svizzera. Alvaro, detto "Varo", romano di nascita è un ex brigatista italiano con cittadinanza svizzera.Figlio dell'economista e esponente romano del PCI Giuseppee della cittadina svizzera Ornella Baragiola, in Svizzera ha preso la cittadinanza come Alvaro Baragiola. Il sessantaduenne è stato coinvolto nell'omicidio di Mikis Mantakas, Girolamo Tartaglione e nella Strage di via Fani. Nel 1980 è espatriato prima in Algeria, poi in Brasile e infine in Svizzera dove sotto mandato di arresto internazionale è stato messo in detenzione preventiva con l'accusa di aver partecipato agli ...