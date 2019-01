LECCE | BRILLANTANTE AL POSTO DELL' ACQUA | 28ENNE GRAVISSIMO Ultime notizie | bar chiuso

LECCE - al bar gli danno il brillantante al posto dell'acqua : grave 28enne : E' una vicenda assurda quella accaduta ad un 28enne originario della provincia di Lecce. I fatti si sono verificati a Castrignano del Capo (località dell'hinterland salentino) ieri, 18 gennaio, intorno a mezzogiorno,. Il ragazzo aveva sete, e quindi si è recato in un bar del posto per consumare qualcosa e prendere un bicchiere d'acqua. Sfortunatamente nel bicchiere non c'era il liquido vitale per la salute umana, ma del brillantante, additivo ...