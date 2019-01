Lecce | al bar gli danno brillantante al posto dell’acqua | grave 28enne

Al bar gli servono detersivo invece di acqua - grave giovane Leccese : Un giovane leccese è ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata, all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase: i medici lo hanno sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico perché in un bar di Castrignano del Capo (Lecce) gli è stato servito un bicchiere contenente brillantante per lavastoviglie anziché acqua. Il primario di Chirurgia generale, Massimo Giuseppe Viola, che ha eseguito ...

4 di Cuori - +1 - pièce teatrale a El Barrio Verde di Alezio Eventi a Lecce : Calandra, realtà ormai consolidata nel panorama teatrale italiano, porta i suoi spettacoli in varie rassegne e stagioni nazionali, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti. Tra le molteplici ...

Lecce - la città pugliese è ricoperta dalla neve : le bellezze barocche imbiancate in un video spettacolare : La neve sta ricoprendo il Centro e il Sud Italia in queste ore: dalla Romagna alla Sicilia, passando per l’Abruzzo e la Puglia. Le immagini, realizzate da Lecce video, mostrano la città pugliese dall’alto, con il centro città imbiancato. video Lecce video L'articolo Lecce, la città pugliese è ricoperta dalla neve: le bellezze barocche imbiancate in un video spettacolare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

3/4 gennaio irruzione ARTICA. Freddo e NEVE - fiocchi da ANCONA - PESCARA - BARI - Lecce : L'Aquila - METEO ITALIA, irruzione ARTICA IN ARRIVO - Ormai ci siamo, l'Italia sta per sperimentare una vera fase invernale sebbene solo alcune regioni vedranno precipitazioni. L'anticiclone rimane sbilanciato sulle Isole Britanniche e favorisce lungo il suo bordo destro la discesa di una poderosa irruzione di aria ARTICA. Questa, dopo aver dilagato su Europa centr-orientale, punterà anche il Mediterraneo centrale investendo ...

Lecce - muore a 31 anni - il fidanzato disperato davanti alla bara : 'Vuoi sposarmi?' : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Lecce, precisamente nel piccolo comune di Ugento, dove a perdere la vita è una giovane donna di appena trentuno anni, Veronica Orlando, madre di un bambino. Veronica, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, stava accompagnando il figlio all'asilo e poi si stava recando a lavoro quando ha perso il controllo della vettura improvvisamente ed è ...

8 dicembre - Alessandro Baricco autore di 'Tge game' a Lecce : Laureato in filosofia, diplomato in pianoforte al Conservatorio, critico musicale, autore di saggi, romanzi e spettacoli teatrali, ha ideato e condotto trasmissioni radiofoniche e televisive e ...

Lecce - ARRESTATI PM ARNESANO E DIRIGENTI ASL : 'FAVORI SESSUALI'/ Ultime notizie - tra i regali barche e viagra - IlSussidiario.net : Arrestato pm LECCE Emilio ARNESANO: in manette anche DIRIGENTI della Asl, accusati a vario genere di favori sessuali e corruzione, il commento di Emiliano.

Quando lo spettacolo non ha categoria : il Lecce pensa in grande - la favola Rende ed il Bari prepara la ‘scalata’ : Lo spettacolo non è solo in massima categoria. I campionato italiani sono arrivati già in una fase importante ed è il momento dei primi bilanci. I tornei di Serie B, Serie C e Serie D regalano sempre emozioni, sono tante le squadre prestigiose e con un passato anche in Serie A ma il bello del calcio è rappresentato anche dai piccoli club, le ‘favole’ in grado di far sognare ad occhi aperti i tifosi. Partiamo dal campionato di ...

'Gli occhiali dI Caterina' - teatro per bambini fra Massafra e Mola di Bari Compagnia Astràgali di Lecce - fra oggi e mercoledì : Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. , foto: Marina Colucci,