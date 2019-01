Laura Chiatti replica duro alle critiche dei leoni da tastiera | ‘Sotterrati’

Marco Bocci preso in giro da Laura Chiatti ed Emma Marrone su Instagram : Marco Bocci, l'attore umbro al momento impegno con la regia del suo primo film, A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo omonimo libro, è rimasto in ottimi rapporti con la sua ex fidanzata, Emma Marrone, la cantante 34enne con cui ha avuto una storia nel lontano 2013.E anche la moglie di Marco Bocci, l'attrice Laura Chiatti, da cui l'attore ha avuto due figli, Enea e Pablo, ha dimostrato di avere un rapporto decisamente sereno con ...

Laura Chiatti e Marco Bocci - i ladri entrano nella loro casa e portano via pellicce e oro : Rompendo una finestra, i ladri sono riusciti ad entrare nella casa di Marco Bocci e Laura Chiatti e a portarsi via oro, pellicce e molti effetti personali della coppia più o meno costosi. È successo a Marsciano, in Umbria, dove i due attori vivono, nella notte tra lunedì e martedì scorso: Laura e Marco erano fuori e quando sono rientrati a casa hanno trovato la brutta sorpresa. Dopo il furto, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. ...

Laura Chiatti dopo la foto al centro commerciale di domenica è polemica : Questa volta Laura Chiatti è finita nel centro del mirino sui social dopo che ha trascorso una tranquilla domenica pomeriggio al centro commerciale. La reazione della Chiatti è stata piuttosto impetuosa, ma la sua esasperazione è più che comprensibile. Laura Chiatti aveva postato una foto in cui appariva in compagnia dei figli, Enea e Pablo, avuti da Marco Bocci, e della nipotina, mentre passava la domenica al centro commerciale. Tra i commenti ...

Laura Chiatti - lite su Instagram per la domenica al centro commerciale : ecco cosa è successo : Dici che ho peccato molto oggi, portandoli al centro commerciale a giocare invece di andare in processione? Pensi sia molto grave? Andate a leggere le notizie di cronaca di tutti i giorni, e pregate ...