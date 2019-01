La storia di Ok Super - cane levriero che ha girato il mondo ed è sopravvissuto all'inferno di Macao : ... nato in Australia nel 2009, dopo una breve e non particolarmente felice carriera agonistica conclusasi nel 2011 è finito al Canidrome di Macao, il peggiore cinodromo al mondo, dove è rimasto per ...

La storia del dossier del ministro Giulia Grillo sugli scienziati del Consiglio superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, finisce sotto accusa per aver chiesto una 'schedatura' dei membri del Consiglio superiore di Sanità in modo da poter scoprire le loro precedenti appartenenze politiche. Un 'dossieraggio' che Grillo contesta, pur pubblicando il documento integrale che conferma quanto riportato da Repubblica.Continua a leggere

[La storia] I supermarket di Amazon senza cassieri e casse sbarcano in Europa. Ecco come funzionano : Secondo alcune indiscrezioni dei media Jeff Bezos sarebbe pronto ad aprire a Londra il primo Amazon Go , il rivoluzionario supermarket senza cassieri e casse lanciato all'inizio dello scorso anno a ...

L'effetto della spirulina sull'ipertensione/ La storia di questo super-cibo : La spirulina contro l'ipertensione? La scoperta tutta italiana: ora i test clinici sull'uomo. Ecco a cosa può servire la ricerca.

Mondiali : argento amaro per super Paltrinieri - Pellegrini nella storia. Il bilancio finale dell'Italnuoto : ... parte subito all'attacco, in testa sin dall'inizio a ritmi altissimi , chiude i primi 800 metri in 7'30"31 " che vale il nuovo record italiano- e fino ai 1000 metri nuota sotto al record del mondo, ...

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

La vera storia di OnePlus e dei suoi super smartphone che costano poco : Su YouTube gira il video di un certo Luca Arietti che scaglia a terra il proprio telefono, poi, non contento, lo prende a martellate, finché non è completamente distrutto. Il video risale al 2014 ed è ...

La vera storia di OnePlus e dei suoi super smartphone che costano poco : Su YouTube gira il video di un certo Luca Arietti che scaglia a terra il proprio telefono, poi, non contento, lo prende a martellate, finché non è completamente distrutto. Il video risale al 2014 ed è solo uno dei tanti che va sotto lo slogan ‘smash the past’ (si potrebbe tradurre in “fa’ a pezzi il passato”) una specie di rituale religioso – vedremo poi chi lo ha definito così ...

Sci Alpino - Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino ...

Sci Alpino – Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino femminile aggiudicandosi il Supergigante che ha chiuso la tre giorni di competizioni sulla Men’s Olympic di Lake Louise. La supercampionessa statunitense ha tolto lo zero nell’unica casella che ancora le mancava e con la 46sima ...

Roma-Real Madrid - Solari : 'L'Eibar è superato - faremo una gara all'altezza della nostra storia in Champions' : Dimenticare al più presto la pesantissima sconfitta arrivata nell'ultimo turno in Liga contro l'Eibar e ritornare immediatamente sulla retta via. Obiettivi chiari per il Real Madrid , che contro la ...

Super Smash Bros. Ultimate è il titolo più pre-ordinato dell'intera saga e della storia di Switch : La saga di Super Smash Bros. è sempre stata una delle esclusive di punta di Nintendo, si tratta di un picchiaduro veloce e divertente dove i personaggi provenienti dagli universi Nintendo si danno battaglia in squadre o singolarmente.Come riporta Gamingbolt, Nintendo ha affermato tramite un post su Twitter che Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto un numero di pre-ordini Superiore all'intera saga, vincendo anche la corona del titolo più ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia - sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo : Francia-Croazia è già una Finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione. La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo ...

Lebron - altro passo nella storia NBA : superato Chamberlain : ROMA - Notte da ricordare in Nba, per il record stratosferico di Lebron James che in una serata magica, in cui tutto gli è riuscito alla perfezione, ha superato nientemeno che Wilt Chamberlain per ...