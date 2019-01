La scuola che crea e lavora con le imprese | al Vespucci di Gallipoli i laboratori e

scuola/ Vita da presidi : i numeri e gli errori che inchiodano lo Stato : Il quadro che emerge dalla recente "Indagine sui livelli di stress e benessere dei dirigenti scolastici italiani", promossa da Anp

Concorso per la scuola secondaria : possibilità di accedere anche senza i 24 Cfu : Nuovi concorsi sono in arrivo prossimamente nella scuola pubblica italiana, essi si riferiscono a quello ordinario per infanzia e primaria (per il quale il Miur ha chiesto l'autorizzazione di 10.183 posti) e quello per le scuole superiori. Nello specifico, per quando riguarda quest'ultimo Concorso, la legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove disposizioni sui requisiti di accesso. L'accesso al Concorso per la scuola secondaria prevede una ...

scuola - la norma anti-assenteismo anche per docenti e ATA : Dopo il via libera al Senato, la norma anti-assenteismo rivolta al personale della P.A. ha iniziato l'iter alla Camera . anche chi opera nella Scuola potrebbe presto essere interessato dall'...

scuola/ Educazione alla cittadinanza? Servono educatori veri - non un'ora in più - di che cosa? - : Ferruccio de Bortoli, nel suo ultimo fondo sul Corriere della Sera, ha difeso la proposta di legge che introdurrebbe l'"Educazione alla cittadinanza"

Cresce il fronte per il grembiule a scuola - anche Forza Italia d’accordo con Salvini : Dopo la proposta di Matteo Salvini di utilizzare, per i bambini delle scuole elementari, il grembiule all'interno degli istituti, oggi arriva il sostegno anche da Forza Italia. La senatrice Gabriella Giammanco afferma che "il ritorno al grembiule a scuola suggerito da Salvini sarebbe senz'altro utile".Continua a leggere

Katy Perry era stata sospesa da scuola per averci provato con un albero fingendo che fosse Tom Cruise : LOL The post Katy Perry era stata sospesa da scuola per averci provato con un albero fingendo che fosse Tom Cruise appeared first on News Mtv Italia.

scuola - i ragazzi scelgono (anche) in base al possibile lavoro : LE ATTITUDINIL’ABITUDINE ALLO STUDIOGLI ERRORIAMICI E VICINILA FAMIGLIATENERE CONTO DEL RISULTATO DELLE MEDIEL’84% degli studenti di terza media ha già deciso a quale Scuola superiore iscriversi, almeno secondo un sondaggio di ScuolaZoo che ha anche chiesto ai ragazzi quale indirizzo di studio preferiscono. Vince il liceo scientifico nei risultati della community online di studenti più grande d’Italia, scelto dal 36% dei ragazzi. A seguire gli ...

scuola : assessore veneto - 'studenti privilegiate istituti che fanno l'alternanza' (2) : (AdnKronos) - “In questi giorni, nei quali i ragazzi di terza media e le famiglie sono chiamati a scegliere l’indirizzo di Scuola superiore, invito a prestare ascolto agli orientamenti espressi degli insegnanti delle medie e a non trascurare aspirazioni e sogni personali - ha invitato Elena Donazzan

scuola : assessore veneto - 'studenti privilegiate istituti che fanno l'alternanza' : Venezia, 14 gen. (AdnKronos) - “Si avvicina il termine per le pre-iscrizioni alle scuole superiori. Per 45 mila alunni e altrettante famiglie del veneto è il momento della scelta: scegliete in base all’accompagnamento e all’orientamento fatto dai docenti che conoscono i ragazzi , alle aspirazioni e

La compagna è malata di leucemia - l'intera classe si vaccina affinché torni a scuola : La loro compagna è stata colpita dalla leucemia e così quasi tutti i bambini di una classe di quarta elementare di Faenza, nel Ravennate, hanno deciso di vaccinarsi contro l'influenza per permettere alla ragazzina di 9 anni - in cura nel reparto di oncoematologia dell'Ospedale di Rimini - di tornare a scuola. A raccontare la vicenda è il quotidiano 'il Resto del Carlino'.La scoperta della malattia - un leucemia linfoblastica ...

scuola/ Quei ragazzi pieni di domande che non sanno a chi rivolgerle : La preadolescenza appare come una zona compressa tra infanzia e adolescenza, senza una chiara identità. Gli errori e il vero compito degli adulti

Quota 100 e liquidazioni : penalizzazioni anche per il personale della scuola? : La FLC CGIL attacca il Governo sul decreto riguardante le pensioni con Quota 100. Il rinvio del Decreto su ‘Quota 100’ e l’esclusione dei sindacati da qualsiasi confronto di merito, rischia di portare “soluzioni pasticciate”, secondo il sindacato. Francesco Sinopoli ha commentato la situazione dicendo: “Come trapela da fonti di stampa e da dichiarazioni di ministri e sottosegretari, il provvedimento presenta ...

