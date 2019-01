La Roma rischia e vince

Roma - Cristante : 'Carriera a ostacoli - a 19 anni ho rischiato di essere tagliato fuori. Poi mi sono svegliato e...' : Queste le parole del 4 giallorosso a la Gazzetta dello Sport : 'Non è mai facile quando si arriva in una nuova squadra, serve un po' di tempo per ambientarsi. Cambiano i meccanismi, i compagni, gli ...

Roma - Giuliano Castellino (Fn) rischia il processo per associazione a delinquere e truffa per caso buoni taroccati : rischia il processo, con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e truffa al sistema sanitario nazionale, Giuliano Castellino, il 41enne leader Romano di Forza Nuova, coinvolto in un’inchiesta relativa a “buoni” taroccati per acquistare cibo gluten-free. La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. Per questa vicenda ...

Rifiuti di Roma - denuncia anche l euro ordine dei medici : "Si rischia grave problema sanità" : L'emergenza Rifiuti di Roma sta lentamente trasformando una delle cittá piú affascinanti e visitate del mondo in una discarica a cielo aperto. Non a caso, la situazione Romana ha giá attirato l'...

New York Times : 'Roma in rovina - rischia di diventare una discarica' : Rome in Ruins. My Christmas postcard , with love!, from a city in danger of becoming a dump. https://t.co/55VjJEfDJ8 — Jason Horowitz , @jasondhorowitz, 24 dicembre 2018

Roma e l'allarme del New York Times : «È in rovina - rischia di diventare una discarica» : Il New York Times torna a mettere sotto esame Roma e il responso è ancora una volta una netta bocciatura: la Capitale è in rovina, per il quotidiano più autorevole al mondo. E quel che è più grave, secondo Jason Horowitz che firma il lungo reportage dalle strade invase di immondizia e i muri ricoperti di graffiti, è che i Romani non sembrano nemmeno farci troppo ...

Le notizie del giorno – Caos prima di Juve-Roma : “i bianconeri rischiano l’illecito” : Le notizie del giorno – Si avvicina la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si concluderà con il big match tra Juventus e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di fermarsi e dare un altro importante segnale alla stagione, la Roma ha vinto contro il Genoa e spera di confermarsi su un campo difficilissimo. Nel frattempo l’avvocato napoletano Angelo Pisani ...

Infortunio Florenzi - il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus : Infortunio Florenzi – Continuano le brutte notizie per Eusebio Di Francesco: il tecnico della Roma ha infatti appena ricevuto la notizia di un altro infortunato in casa Roma. Dopo lo stop ai box di De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini è arrivato il turno anche di Florenzi che ha subito degli affaticamenti muscolari. Il […] L'articolo Infortunio Florenzi, il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus proviene da ...

L’Europa non si fida dei grillini : Roma rischia la sanzione a gennaio : Il pericolo sembrava scampato, invece la questione è solo rimandata. L’ Unione Europea ha dato il via libera alla manovra

Roma - Ncc "assaltano" il Senato : bloccati dalla polizia - bruciano bandiera 5 Stelle. «Vigile rischia il linciaggio» : Il centro storico di Roma è blindato dalle forze dell'ordine dopo il malumore espresso dai rappresentanti degli Ncc che da giorni stanno protestando contro l'entrata in vigore, dal...