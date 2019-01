La Roma doma il Toro e va in zona Champions

Ritorna la Serie A : oggi tocca a Roma e Inter - in attesa di Napoli-Lazio di domani : Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dalla Serie A è stata molto dura, ma oggi sabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dal Napoli rincorso da Inter, Lazio e Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine. Le partite della 20^ giornata La prima ...

Roma : per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl : Roma – domani le zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno in vigore. Il transito sara’ quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione e’ stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilita’ durante lo sciopero del trasporto pubblico. L'articolo Roma: per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl proviene da RomaDailyNews.

Roma : Ugl raduna i propri iscritti al Campidoglio - domani protesta : Roma – Il sindacato Ugl chiama a raccolta a Roma i propri iscritti e tutti i cittadini per dare forza alla manifestazione di domani mattina in Campidoglio contro la prassi degli appalti al massimo ribasso che non tutelano i lavoratori e incidono sulla qualita’ dei servizi e della sicurezza dei cittadini. Una mobilitazione voluta dal segretario provinciale Igiene Ambientale Mauro Piconi che ha ottenuto il sostegno politico ...

Lo sciopero dei trasporti a Roma di domani - le cose da sapere : Gli orari, le linee interessate e tutte le informazioni utili sul primo sciopero del 2019 nella Capitale

Terremoto Romagna : domani niente scuole chiuse a Ravenna : scuole aperte domani a Ravenna. Lo annuncia il Comune, mentre gli uffici stanno concludendo le verifiche sugli edifici dopo il Terremoto della notte. I riscontri, dai tecnici comunali e dai gestori delle strutture private, sono positive, motivo per cui il sindaco Michele De Pascale ha preso questa decisione. “Qualora dalle ultime verifiche in corso emergessero situazioni particolari relative a singole scuole, ne verrà data puntuale ...

Roma : al via domani mostra ‘In viaggio con la storia del calcio’ : Roma – Apre domani, sabato 12 gennaio la mostra itinerante “In viaggio con la storia del calcio”, esposta nelle sale dell’ostello Litus di Ostia, nella sede della ex Colonia Vittorio Emanuele (ingresso via Cozza). La rassegna fa tappa ad Ostia ed oltre ad ospitare cimeli che riguardano il calcio mondiale, ospita anche oggetti particolari delle due squadre della Capitale, Roma e Lazio. La mostra si concluderà domenica 27 gennaio ed è ad ...

Roma : domani manifestazione FI dinanzi sede Ama : Roma – domani alle ore 11.00 davanti alla sede dell’Ama in Via Calderon de la Barca avra’ luogo un sit-in organizzato da Forza Italia per protestare contro la situazione dei rifiuti nella Capitale. E’ sotto gli occhi di tutti il degrado in cui versa Roma e davanti a tutto cio’ non si puo’ rimanere indifferenti. Parlamentari, consiglieri e dirigenti di Forza Italia saranno in strada per manifestare tutto il ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani vento forte sugli Appennini occidentali : “Per la giornata di mercoledì 9 gennaio è previsto l’afflusso di correnti fredde di origine continentale connesse, nella prima parte della giornata, ad un’intensificazione della ventilazione con direzione prevalente da nord-ovest ed intensità prevista intorno a 60-75 Km/h sugli Appennini occidentali, anche a quote collinari; attenuazione della ventilazione nella seconda parte della giornata“: la protezione civile ...

Rifiuti Roma - Rusconi : “Domani scuole aperte”. Bussetti : “Segnalazione dei presidi giusta e doverosa” : “Abbiamo apprezzato l’insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi, che nei giorni scorsi aveva denunciato un problema “sanitario” ...

Carige - i Commissari domani a Roma : pronta la bozza per un piano di mercato : domani gli incontri al Fondo interbancario e in Banca d’Italia. Prime bozze per un piano di «pulizia» della banca senza aiuti di Stato....

Messina : "il signor dopodomani" selezionato per il Roma fringe festival : ... scritto da Domenico Loddo e con protagonista l'attore Stefano Cutrupi, fa parte dei 36 spettacoli selezionati dalla commissione artistica guidata da Fabio Galadini: 36 spettacoli provenienti da ...