La polemica sui compensi | una tradizione del Festival di Sanremo

Fiorello dalla parte di Claudio Baglioni nella polemica sui cachet del Festival di Sanremo : Il Festival di Sanremo sta per iniziare e come ogni anno non può mancare la polemica sui compensi, giudicati da molti troppo alti, ricevuti dai conduttori della manifestazione canora. Quest'anno è toccato a Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ma a prendere le difese dei conduttori questa volta ci ha pensato Rosario Fiorello, tramite una storia sul suo profilo Instagram. Quanto guadagnano i conduttori del Festival di Sanremo ...

Desirée Maldera si è sposata con Valerio : abito sui generis e polemica : Desirée Maldera si è sposata con Valerio: l’abito sui generis e la polemica Desirée Maldera, oggi sabato 19 gennaio 2019, ha sposato il compagno Valerio. “Si lo voglio. Ufficiale Marito&Moglie”, ha scritto sui social, pubblicando un momento del rito civile che li ha uniti. L’ex single di Temptation Island non è convolata a nozze in […] L'articolo Desirée Maldera si è sposata con Valerio: abito sui generis e ...

Sanremo - telefonata Baglioni-Salvini : pace fatta dopo la polemica sui migranti : È pace fatta tra il direttore artistico del Festival di Sanremo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier e il cantante e conduttore della kermesse canora si sarebbero sentiti al ...

Sanremo 2019 - polemica sui compensi. Fiorello : “Perché la gente si indigna? Baglioni porta soldi alla Rai. Indignatevi per chi non paga le tasse” : A due settimane dal debutto della 69° edizione del Festival di Sanremo fioccano notizie e polemiche. Anche quest’anno la gara si arricchirà con la serata dedicata ai duetti, quella del venerdì tra novità e ritorni sul palco dell’Ariston. I vincitori dello scorso anno Ermal Meta e Fabrizio Moro duetteranno rispettivamente con Simone Cristicchi e Ultimo. Manuel Agnelli affiancherà Daniele Silvestri mentre l’etoile Eleonora ...

Peste suina : polemica Grillo-Pigliaru : ANSA, - CAGLIARI, 13 GEN - "Contro la Peste suina in sei mesi abbiamo fatto più di quello che gli altri hanno promesso per anni". Non è piaciuto al governatore della Sardegna Francesco Pigliaru questo ...

Tito chiude la busta alla figlia e alla mamma a C'è Posta per Te : polemica sui social : Il 12 gennaio su canale 5 è ripreso l’appuntamento serale con C’è Posta per te. Come ogni anno, la puntata ha riservato ai tanti telespettatori numerose storie ricche di belle emozioni ma anche di rabbia. In particolar modo ha fatto scaturire un po’ di polemiche il comportamento del signor Tito che ha scelto di chiudere la busta alla figlia e alla sua mamma. L'uomo, che di professione fa il camionista, è stato invitato in puntata insieme alla ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : “È stato un comizio”. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo” : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo”. La Stampa : direttore di RaiUno non riconfermerà il cantautore : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza Stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Salvini - Saviano : è di nuovo polemica sui 49 migranti ancora in mare : Salvini è finito nuovamente nel mirino polemico dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano. A far riesplodere un confronto, a dire il vero mai sopito, è la vicenda della nave Sea Watch che, da giorni ormai, è attraccata davanti alle coste maltesi in attesa di poter far scendere i 49 migranti che si trovano a bordo. Contro la scelta, fortemente sostenuta da Salvini di non aprire i porti italiani, si è scagliato ieri pomeriggio, con un video dai toni ...

Juventus-Milan finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. polemica sui diritti - Lega e Fdi alla Figc - "non giocare" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...

Bikini hot della Ferragni alle Maldive scatena polemica sui social network : Ancora critiche e polemiche nei riguardi di Chiara Ferragn i. L'influencer è di nuovo nell'occhio del ciclone dei suoi followers i quali non approvano lo stile di vita della Ferragni, pronta a ...

Salvini sui social con pane e Nutella poco dopo il terremoto. E scoppia la polemica : «A Catania c'è un terremoto e tu ti spari i selfie con pane e Nutella? Povero mondo». E, ancora: «A Catania c'è stato un terremoto, a Pesaro il fratello di un collaboratore di giustizia è stato ...

Matteo Salvini - selfie con pane e Nutella dopo il terremoto a Catania/ Foto : sui social scoppia la polemica! : Matteo Salvini, selfie con pane e Nutella su Facebook dopo il terremoto in Sicilia. La Foto del ministro scatena la polemica sui social

Sara Affi Fella/ Dopo lo scandalo riappare su Instagram : sui social è polemica 'sembra diversa - è rifatta?' : Sara Affi Fella in occasione del Natale riappare a sorpresa su Instagram in un video pubblicato da un'amica: pronta per tornare sui social?