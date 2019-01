La nave dell' ong tedesca Sea Watch soccorre 47 migranti da un gommone

Si lancia dall’undicesimo piano della nave da crociera : il salto in mare è pauroso e il gesto gli costa molto caro : Nick Naydev, 27enne di Vancouver, era in vacanza coi suoi amici sulla nave da crociera Symphony of the Seas della compagnia Royal Caribbean. Di fronte alla capitale delle Bahamas, Nassau, si è lanciato dall’undicesimo piano della nave, a un’altezza di circa 30 metri, mentre i suoi amici lo riprendevano col telefono. Il gesto è costato a tutta la compagnia il divieto perenne di poter salire su altre imbarcazioni della Royal ...

“Porti chiusi” - ma a Lampedusa sbarcano in 68 dalla nave della Guardia Costiera : All’alba di questa mattina un gruppo di 68 migranti, tutti uomini (una quindicina sono minori non accompagnati) sono sbarcati a Lampedusa da una motovedetta della Guardia costiera italiana che li aveva recuperati poco prima, 12 miglia al largo dell’isola, all’ingresso nelle acque territoriali....

Haiti - morto un ragazzo precipitato dall'ottavo piano della nave da crociera : Una terribile tragedia si è verificata ieri intorno alle ore 11:45 (ora del Pacifico) ad Haiti, dove un ragazzo di soli 16 anni è precipitato dall'ottavo piano della nave da crociera Harmony of the Seas, della compagnia Royal Caribbean. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, in quanto si è schiantato sul ponte sottostante. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dai media locali, pare che il 16enne stesse tentando di entrare nella sua ...

Morto Gioacchino Verde - il sottufficiale della Marina ferito durante l’ormeggio della nave : Il maresciallo Gioacchino Verde era in gravissime condizioni dopo l'incidente dello scorso 12 gennaio, in occasione dell'ormeggio della fregata Bergamini nel porto di Taranto.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone all’ottavo piano della nave da crociera : morto : Il dramma sulla Harmony of the Seas della Royal Caribbean. Laurent Mercer, studente 16enne, si sarebbe sporto dalla balaustra del ponte mentre cercava di accedere alla cabina della sua famiglia. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone della nave da crociera e muore : «Si è schiantato sul molo» : Dramma in vacanza. Un Ragazzo di 16 anni è morto dopo esser precipitato dal balcone di una stanza della nave da crociera atterrando sul molo davanti ai turisti. È successo a bordo della...

Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro della nave Aquarius : Il Tribunale del riesame ha annullato martedì il sequestro dell’Aquarius, nave usata per il soccorso dei migranti e gestita dalla ong Medici senza frontiere da SOS Mediterranée, deciso dal pm Catania Carmelo Zuccaro lo scorso novembre. Zuccaro aveva sostenuto che a bordo dell’Aquarius

Marina militare : ferito sottufficiale della nave Bergamini : Un sottufficiale della Marina militare, il primo maresciallo Gioacchino Verde, questa mattina è rimasto ferito in un incidente avvenuto presso la Stazione Navale Mar Grande della Marina militare a Taranto, durante la manovra di ormeggio della fregata Bergamini in seguito alla rottura accidentale di un cavo d’ormeggio, che lo ha colpito. Il sottufficiale, ferito ma cosciente, è stato soccorso dal personale medico di bordo e successivamente ...

Titanic : la replica della famosa nave salperà nel 2022 : Titanic è uno di quei film che si possono rivedere decine di volte ma ci sarà sempre un particolare che stupisce ed emoziona ogni volta. E, come ogni kolossal della storia del cinema, ogni volta che viene riproposto in televisione riaccende la passione per la storia del film e su tutto ciò che ha a che fare con esso. Titanic, uscito al cinema nel 1997 e riproposto negli ultimi giorni su Canale 5, ha fatto parlare nuovamente della famosa nave, ...

Cosenza. Sorpresa per gli studenti dell’Unical : quaranta centesimi per la navetta : Il 2019 ha portato una novità non proprio gradita per gli studenti dell’Unical. E’ stato introdotto il biglietto sulla navetta

Turchia : nave affonda nel Mar Nero - il bilancio delle vittime sale a 6 : E’ di 6 morti il bilancio dell’affondamento di una nave cargo a largo delle coste turche del Mar Nero: secondo l’agenzia di stampa Anadolu, che cita il governatore della provincia Samsun, 7 delle 13 persone a bordo dell’imbarcazione “sono state tratti in salvo“. Secondo le prime informazioni a bordo si trovavano 9 cittadini ucraini, 2 azeri e 2 russi. Ignote al momento le cause del naufragio. L'articolo ...

Turchia : nave affonda nel Mar Nero - morti 2 membri dell’equipaggio : Una nave cargo battente bandiera di Panama è affondata al largo delle coste turche del Mar Nero: 2 membri dell’equipaggio sono morti e altri 7 sono stati salvati dopo il naufragio. le autorità locali hanno attivato i soccorsi e spiegato che “le ricerche continuano” con l’aiuto di un aereo, quattro elicotteri e diverse navi di soccorso per trovare i dispersi. A bordo erano presenti 13 persone, tra cui 9 cittadini ucraini, ...

Trump conferma la morte di Al-Badawi in Yemen. Fu la mente dell’attacco di Al Qaeda alla nave Uss Cole del 2000 : È morto Jamal Al-Badawi, leader di al Qaeda e mente dell’attentato suicida che nell’ottobre del 2000, in Yemen, colpì la nave militare americana Uss Cole, provocando 19 morti e 39 feriti. A darne notizia ufficiale è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso un tweet. Venerdì scorso l’esercito aveva fatto sapere che il militante di al-Qaeda fosse stato ucciso in un raid di precisione in Yemen. “Il nostro grande esercito ...

Medico della nave Sea Watch : “Situazione instabile - stress cresce” : "La situazione a bordo sta diventando ogni giorno piu' instabile. E il livello di stress sta aumentando": a lanciare l'allarme in un video girato a bordo della Sea Watch e' Frank Doerner, il Medico tedesco che si sta occupando di assistere i 32 migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso. Doerner ha sottolineato la difficolta' per i migranti a bordo della nave battente bandiera olandese, ferma davanti le coste maltesi in attesa di un porto ...