La lobby del biologico | i sovranisti dell' agricoltura e le corna di vacca

Cina - la lobby dei colossi del food per manipolare le politiche alimentari di Pechino contro il dilagare dell’obesità : Dieci minuti di esercizio fisico al giorno. È quanto il governo cinese raccomanda agli studenti per combattere obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Ma lo sport, si sa, non basta ad attutire i danni provocati da una dieta sbilanciata. In un paese in cui le grandi, medie e piccole città sono ormai costellate di fast food, il disinteresse delle autorità cinesi per le cattive abitudini alimentari dei cittadini risulta quantomai sospetto. ...

M5s : “Democrazia sotto attacco di lobby. Pd e Fi complici”. Opposizioni insorgono e il post scompare dal blog delle Stelle : “Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”. E le Opposizioni sono “complici” ed “eterni zerbini dei potenti”. In più, c’è anche la “longa manus della stragrande maggioranza dei media”. Un post pubblicato sul blog dell ...

Conte : «Non siamo il governo delle lobby». : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Rimpasto? Valuteremo». Comunque - precisa - «fra 5 anni libero la poltrona»

Conte : «Non è il Governo delle lobby» | : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Rimpasto? Valuteremo». Comunque - precisa - «fra 5 anni libero la poltrona»

Conte : «Entro il 2019 il nuovo viadotto» «Non è il Governo delle lobby» | : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Non è affatto vero che la manovra sia stata scritta a Bruxelles»

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini” : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

Conte : non siamo il Governo delle lobby Conferenza di fine anno | : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Non è affatto vero che la manovra sia stata scritta a Bruxelles»

Conte : 'Non è il governo delle lobby e dei comitati d'affari' Diretta : 'I fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi, certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del Mondo e ...

Conte : non siamo il governo delle lobby : 11.00 "Questo non è il governo delle lobby, dei potentati economici,dei comitati d' affari",ha detto il premier Conte nella conferenza di fine anno, aggiungendo che l'"esperienza di governo funziona e funzionerà perché si regge su un'amalgama perfetta tra giallo e verde". La Manovra è populista perchè mantiene le promesse"."Tappa significativa di un ampio progetto. Abbiamo cercato di rispondere agli interessi dei cittadini. Non vero che è ...

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

"Governo populista - niente lobbyManovra fedele agli impegni presi" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Il nostro non è il governo delle lobby. Taglio sprechi? Per farlo bene serve tempo” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, “prima tappa significativa del progetto ...

Conte : "Non è governo delle lobby" : "Questo non è il governo delle lobby, dei potentati economici, dei comitati di affari". Così il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Non ricevo nelle stanze di ...

Conte : «Non è il governo delle lobby - in agenda i bisogni dei cittadini» : Mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione generale in terza lettura della manovra 2019 e si attende l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo, Conte parla di «esperienza di governo innovativa , che segna un cambio di passo per la politica italiana»...