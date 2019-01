La lista unitaria lanciata da Calenda ha compattato il Pd : I primi firmatari della lista di Calenda La sfida sarà vinta solo se riusciremo a coinvolgere i cittadini, le associazioni, le liste civiche, il mondo del lavoro, della produzione, delle professioni, ...

Europee - Calenda in campo con una lista unitaria anti-sovranista C’è anche Beppe Sala : L’ex ministro lancia la sfida per difendere l’Europa dal rischio concreto di un’involuzione democratica. Aderiscono il sindaco di Milano Sala, il governatore della Toscana Rossi, l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità Ricciardi. Plauso dal Pd

Carlo Calenda lancia la lista unitaria della sinistra pro-Europa : il piano perfetto per schiantarsi : L'ex ministro Carlo Calenda è riuscito per un pomeriggio a mettere insieme buona parte dei big del Pd, grazie alla sua proposta di una lista unitaria europeista per le prossime elezioni. "Bene ci siamo - annuncia alle 17.02 l'ex ministro su Twitter segnalando il link al 'Manifesto per la costituzion

L’appello di Carlo Calenda per una lista unitaria europeista alle elezioni europee di maggio : Carlo Calenda, ex manager e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ha pubblicato sul sito siamoeuropei.it un appello per creare una lista unica con tutti i partiti e i movimenti europeisti in vista delle elezioni europee di maggio. «È necessario costruire alle

Pd - lite sul simbolo e pressing sulla lista unitaria. Gelo da LeU : Il Partito democratico sotto congresso pensa alle Europee e litiga sul simbolo, ma la strada verso una lista unica della sinistra per Strasburgo appare ad oggi piuttosto complicata. Leu non ci sta, infatti, ad un indistinto "fronte repubblicano" e vuol correre da sola. Anzi, rilancia il partito della sinistra e prepara un congresso fondativo.Intanto, i dem scendono con tavolini e gazebo in mille piazze d'Italia per protestare sulle misure varate ...

