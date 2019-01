La Cina si sta prendendo l' Iran Sfida con gli Usa sul Medio Oriente

MEDICina - CONCORSI TRUCCATI : CHIESTA INTERDIZIONE PER 15 PROFESSORI/ Firenze - Procura : 'Solo modo per fermarli' : CONCORSI TRUCCATI alla Facoltà di MEDICINA di Firenze: CHIESTA INTERDIZIONE all'insegnamento per 15 docenti universitari. Indagine partita da esposto prof.

Peppa Pig sconfigge la censura e conquista la Cina/ Video - virale il lancio del film nell'anno del maiale : Peppa Pig sconfigge la censura e conquista la Cina. Video, virale il lancio del film nell'anno del maiale. Le ultime notizie

NBA - si avviCina il rientro di Isaiah Thomas : in campo prima dell'All-Star Game? : Dopo il debutto di DeMarcus Cousins, manca solamente l'atteso esordio di un "grande nome" che ha cominciato questa stagione in infermeria: Isaiah Thomas. La guardia che a luglio ha firmato con i ...

Nba : Golden State travolge i Clippers di Gallinari - super Beli trasCina gli Spurs : crisi nera per i Los Angeles Clippers, che contro i Golden State Warriors perdono la quinta partita consecutiva, Gallinari e un posto ai playoff. I campioni Nba si impongono 112-94, con il 'Gallo' ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trasCina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

MediCina : accolta la richiesta da parte di UDU su laurea abilitante : Nuovo comunicato stampa da parte dell’UDU (Unione degli Universitari) riguardante ‘la posticipazione a Marzo 2021 dell’attuazione del D.M. 58 del 2018, che prevedeva la riforma del corso di Studi in Medicina e Chirurgia, per rendere il titolo di studio abilitante’. Tali richieste sono state inviate (ed accolte) dal Senato della Repubblica e ciò potrebbe avere conseguenze importanti nel futuro prossimo. Il documento qui di ...

Jeremias Rodriguez : grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone - L’Isola dei Famosi è più viCina : Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez alL’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura... L'articolo Jeremias Rodriguez: grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone, L’Isola dei Famosi è più vicina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Huawei - Cina a Usa : "Basta isteria" : 14.02 Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine "all'isteria" che ha portato negli Usa a una proposta di legge bipartisan al Congresso che introduca il bando alla vendita di microchip e altri componenti americani a compagnie cinesi che violino sanzioni e leggi di controllo sull'export. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce Hua Chunying, all'indomani dell'iniziativa che cita esplicitamente Huawei e Zte,due dei colossi ...

Masterchef 8 - Giorgio Locatelli è il nuovo giudice : ecco chi è lo chef dei vip che ha conquistato Londra con la sua cuCina : È Giorgio Locatelli il nuovo giudice di questa ottava edizione di Masterchef, al via giovedì 17 gennaio in prima serata su Sky Uno. Dopo l’addio di Antonia Klugmann, Locatelli ha lasciato la sua Londra per affiancare Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo nel popolare cooking show. Poco famoso in Italia, il nuovo giudice è invece molto celebre oltre Manica, dove ha sede la sua Locanda Locatelli, una vera istituzione con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trasCina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

La Cina sta usando le auto elettriche per spiare i suoi cittadini? : Un incrocio a Taiyuan, provincia dello Shanxi. (foto: Qilai Shen/Bloomberg) Nel 2018, in Cina sono state vendute più auto elettriche che nel resto del mondo. Nell’anno che si è da poco concluso, secondo le stime, dovrebbe essere stato tagliato il traguardo di un milione di nuove auto elettriche messe in commercio. Il boom degli Ev (electric vehicles) – guidato da produttori cinesi come BYD e Bejing automobiles Works – è in pieno svolgimento: il ...