Juventus | Bernadeschi shock | “rischiai di smettere di giocare”

(Di sabato 19 gennaio 2019) Il calciatore Federico Bernardeschi si candida ad essere un grande protagonista del futuro della, dopo un avvio di normale ambientamento l’ex Fiorentina è diventato decisivo. Adesso il calciatore ha svelato alcuni clamorosi retroscena: “Stavo per entrare nella Primavera della Fiorentina. Durante un controllo fisico di routine mi fu diagnosticato un problema. Dopo qualche accertamento i medici scoprirono che avevo il cuore allargato. Stetti fermo sei mesi, il periodo più brutto della mia vita. Non ci volevo credere e in più mi trovavo da solo in una nuova città, senza sapere cosa fare”, le sue parole al The Players Tribune.“Con alcuni cambiamenti alimentari e una medicina riuscii a risolvere il tutto. Si è trattato di un ostacolo che mi ha fatto maturare e che mi ha portato a godermi maggiormente i successi”. Poi un ricordo di Davide ...