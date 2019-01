Italiano sparito in Burkina Faso | la drammatica svolta | Ipotesi terrorismo

Nessuna traccia dell'Italiano sparito in Burkina Faso : Ansia per il giovane architetto veneto scomparso insieme a un'amica canadese. Il Paese è considerato a rischio per la presenza di jihadisti e banditi. La Farnesina segue il caso -

Italiano sparito in Burkina Faso durante viaggio. 'Luca era partito per fare volontariato' : PADOVA - Era partito per l'Africa spinto dalla voglia di fare qualcosa per i più poveri tra i poveri ma non è mai arrivato in Togo dove si era impegnato a dare una mano per la costruzione di un ...

Burkina Faso - giovane Italiano sparito durante un viaggio : "Ore di angoscia" per Luca Tacchetto, il giovane di Vigonza, nel padovano, sparito in Burkina Faso. Dal 15 dicembre scorso non si hanno più notizie del trentenne figlio dell'ex sindaco della cittadina scomparso nel nulla durante un viaggio con l'amica Edith Blais, 34enne canadese (con lui nella foto