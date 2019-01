ilnapolista

: Inzaghi: «Il Napoli ha assenze, ma Ancelotti ha sempre ruotato» La conferenza stampa dell’allenatore della Lazio: «… - napolista : Inzaghi: «Il Napoli ha assenze, ma Ancelotti ha sempre ruotato» La conferenza stampa dell’allenatore della Lazio: «… - LazionewsEu : #NapoliLazio, le probabili formazioni -

(Di sabato 19 gennaio 2019) «Ilha giocatori importanti» La conferenza stampa di Simonealla vigilia di-Lazio. Tratta da Lazio Channel.«Dobbiamo cominciare il girone di ritorno come abbiamo finito l’andata, giocando bene a calcio e cercando un risultato positivo a. Ilhaimportanti ma al di là di Koulibaly gli altri assenti sono mancati altre volte,hai suoi. Per noi ovviamente è un vantaggio. Ilè una grande squadra con una rosa lunga e competitiva. Vedremo come sarà senza Koulibaly, ma Maksimovic e Albiol sono comunque giocatori importanti. Ilè rimasto ai vertici e in casa non ha mai perso. Dovremo essere bravi per far punti al San Paolo. Abbiamo le capacità per poterlo fare».“Non facciamo punti contro le grandi? Nongli episodi sono girati dalla nostra parte. All’andata nel finale colpimmo un palo interno con ...