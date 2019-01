Investe una donna e cade | motociclista muore in corso Europa

Un uomo in sedia a rotelle Investe una donna e fugge : Un uomo in sedia a rotelle elettrica è fuggito dopo aver investito una donna che stava attraversando la strada nella località svizzera di San Gallo. La signora è rimasta ferita all'anca ed è stata trasportata in ospedale. L'uomo se ne è andato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla donna, ma è stato rintracciato poco tempo dopo dalla polizia cittadina, indica quest'ultima in una nota odierna. La dinamica dell'incidente è ancora da ...

Mantova : Investe una donna e scappa - denunciato : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - La notte di Capodanno aveva investito una donna e poi era fuggito. Nel pomeriggio di oggi è stato rintracciato e denunciato. E' accaduto a un 32enne di nazionalità indiana, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Le indagini, condotte dai carabinieri del l

Video - una società italiana Investe in tv e sorveglianza sul cloud : Alberto Carpené, amministratore delegato di In Aria! Network I Video professionali e il cloud sono mondi ancora distanti? Sì, se si pensa al trasporto professionale dei segnali Video. Tutto passa ancora da tecnologie tradizionali: cavi ethernet, circuiti satellitari o in fibra. Certo, gli investimenti e le infrastrutture degli anni precedenti non possono essere modificati in tempi brevi. Sia il settore del broadcast che quello della ...

Inter - incidente automobilistico per Lautaro Martinez : l’attaccante nerazzurro Investe una donna in bici : Il giocatore dell’Inter ha investito in centro a Milano una donna in bicicletta, la 37enne è stata subito trasportata in ospedale in codice giallo Un pomeriggio non facile per Lautaro Martinez quello appena trascorso, l’attaccante dell’Inter infatti ha investito in piazza Buonarroti a Milano una donna in bicicletta. L’argentino, al volante della sua Porsche Boxter, ha urtato e ferito la 37enne, trasportata poi ...

Pozzuoli - folle gara d’auto tra giovani in centro : a 100 km/h Investe e uccide una persona - 21enne arrestato. Il video : Gareggiava, in auto, in centro a Pozzuoli, con un coetaneo 21enne. Tra venerdì e sabato notte un giovane, alla guida della 500 del nonno e con a bordo la ragazza, ha investito un netturbino 62enne, Alfonso Campochiaro e lo ha ucciso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Denunciato, invece, per concorso in omicidio stradale, l’amico. Dalle telecamere di videosorveglianza, i ...

Cina - un'auto Investe bambini fuori da una scuola : 5 morti - : L'episodio è avvenuto a Huludao, nel nord est del Paese. L'autista è stato fermato e al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario. Negli ultimi mesi la Cina ha assistito a diversi ...