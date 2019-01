Inter-Sassuolo | Spalletti analizza il pari deludente | “Icardi si è mosso poco!”

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Icardi si è mosso poco” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il pareggio nel match di campionato contro il Sassuolo, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho cercato di trovare le soluzione per fare meglio però il nocciolo della questione ...

Serie A : Inter Sassuolo 0-0 - Handanovic salva nel finale : La cronaca Inter-Sassuolo 0-0 finale: gara in bilico fino al fischio finale, Handanovic nega il vantaggio prima a Boateng poi a Bourabia. Inter-Sassuolo 0-0 fine pt: ritmi alti, gara in precario ...

Serie A - Inter-Sassuolo : cronaca e classifica : I nerazzurri non vanno oltre il pareggio a reti bianche contro la squadra di De Zerbi Serie A INTER SASSUOLO / Finisce 0-0 Inter-Sassuolo , anticipo serale della ventesima giornata di Serie A: i ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Abbiamo perso troppi palloni” : Inter-Sassuolo 0-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Sassuolo: “E’ stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho […] L'articolo Inter-Sassuolo, Spalletti: “Abbiamo perso ...

Serie A - Inter stecca la prima del 2019 : Sassuolo la ferma sullo 0-0 : Una brutta Inter viene stoppata a San Siro da un coraggioso Sassuolo e per Luciano Spalletti il 2019 inizia con il freno a mano tirato. Finisce 0-0, ma con gli emiliani di De Zerbi che arrivano vicinissimi a fare bottino pieno con una brillante prestazione. In uno stadio ancora chiuso ai tifosi per

Inter - solo 0-0 a San Siro contro la «bestia nera» Sassuolo : L?Inter rischia di affondare, ma resiste e viene salvata da Handanovic nel recupero. A San Siro, davanti a 11.500 bambini, finisce 0-0 contro il Sassuolo, che si conferma una bella squadra, la...

Inter-Sassuolo senza gol : Finisce a reti bianche Inter-Sassuolo . Il match, valido per la 20ma giornata del campionato di serie A, si è concluso sullo 0-0.

Calcio - Inter-Sassuolo 0-0 - Serie A 2018-2019 : gli emiliani spaventano i nerazzurri ma sparano a salve per un punto a testa giusto : Si apre con uno 0-0 il 2019 di Inter e Sassuolo. Al Meazza di Milano, per l’occasione impreziosito da diverse migliaia di bambini dopo la squalifica e la decisione di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli, la partita è avvincente e ricca di occasioni. I nerazzurri steccano contro i nero-verdi, che per lunghi tratti del match dettano legge in campo. Handanovic migliore in campo per i padroni di casa, con Icardi che non ha ...

L'Inter non sfonda contro il Sassuolo : pareggio a reti bianche al Meazza : L'Inter di Luciano Spalletti ci prova fino alla fine contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi ma non riesce a sfondare il muro eretto dai neroverdi: finisce così 0-0 al Meazza. In un San Siro chiuso al pubblico per via della squalifica dopo i cori razzisti a Koulibaly, ma con circa 10.000 bambini delle scuole calcio, i padroni di casa non sono riusciti ad avere la meglio dei neroverdi che hanno giocato una buona partita ed hanno meritato il punto. ...

Inter-Sassuolo 0-0 - le pagelle nerazzurre : Skriniar e De Vrij i migliori : L'anticipo serale della ventesima giornata, la prima del girone di ritorno in Serie A, tra Inter e Sassuolo termina sul risultato di 0-0. Sfida andata in scena in uno stadio Meazza a porte chiuse, aperte solo ai bambini della scuola calcio dopo i fatti di Inter-Napoli. I nerazzurri, la che settimana prossima affronteranno il Torino allo stadio Grande Torino, salgono a quota trentanove punti, a più sette sulla Roma. La squadra di De Zerbi, ...

Serie A - Inter-Sassuolo 0-0 : Handanovic decisivo con due miracoli : Finisce senza reti la prima partita del 2019 in Serie A dell' Inter che a San Siro, davanti a 11mila bambini vista la squalifica per i tifosi, non è andato oltre lo 0-0 contro il Sassuolo di De Zerbi. ...

Pagelle Inter-Sassuolo 0-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle Inter-Sassuolo – Ha avuto termine la terza gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. È finito senza alcuna rete il match tra Inter e Sassuolo. La formazione di Luciano Spalletti non a impensierire troppo gli avversari. Una prestazione sottotono per i nerazzurri, che non sono riusciti a servire Mauro Icardi. […] L'articolo Pagelle Inter-Sassuolo 0-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Inter-Sassuolo termina a reti inviolate - i neroverdi dominano al Meazza : Torna la Serie A con il primo impegno in campionato dei nerazzurri nel 2019: allo stadio “Giuseppe Meazza” si gioca Inter-Sassuolo, 20^ giornata, la prima del girone di ritorno.L’Inter di Spalletti non riesce ad andare oltre al pareggio, ma la squadra di De Zerbi meriterebbe qualcosa in più.Primo TempoEcco il calcio d’inizio: primo pallone giocato dalla formazione emiliana. Forza ragazzi, forza Inter! Subito nerazzurri ...

Inter-Sassuolo 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/25 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...