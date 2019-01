Inter-Sassuolo 0-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

VIDEO Inter-Sassuolo 0-0 - Highlights della partita. Il Sassuolo spaventa i nerazzurri - pareggio giusto : Si apre con un sofferto 0-0 il 2019 dell’Inter. I nerazzurri, infatti, impattano in casa con un Sassuolo che, come sempre, rende la vita complicata alla formazione di Spalletti. Sono proprio gli emiliani ad avere le occasioni migliori, con Berardi, Boateng e Boga, mentre l’Inter fatica a mettere in azione le proprie frecce, con Icardi che, letteralmente, non la tocca mai. Un punto a testa che non soddisfa i padroni di casa, perchè ...

Inter-Sassuolo - 10 mila bambini a San Siro per la campagna 'BUU' contro le discriminazioni. FOTO : ... 'BUU', Brothers Universally United Inter-Sassuolo, LA CRONACA LA campagna DELL'INTER contro OGNI DISCRIMINAZIONE

Inter-Sassuolo - 11mila bambini sugli spalti : a San Siro contro razzismo e violenza : A San Siro è di scena una dolce invasione: quella della carica di oltre diecimila bambini che ricordano a tutti come o sport e il calcio siano fatti di valori, non di razzismo e violenza. Siederanno sugli spalti per tifare pulito e far sentire i loro cori innocenti e teneri. L'Inter gira pagina e lo fa con grande ...

Inter-Sassuolo - Marotta allo scoperto sul futuro di Icardi e Godin : L’Inter è in campo nella gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di DAZN: “Per noi il rinnovo di Icardi non è discusso, ci incontreremo. Non c’è nessun problema e dubbio che Icardi possa continuare con noi, si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto. Godin? L’Inter ha un appeal molto forte, tanti calciatori ci cercano e questo ci ...

Inter-Sassuolo - San Siro fa BUU al razzismo : così si presenta lo stadio : Anche l'allenatore nerazzurro Spalletti si è detto orgoglioso per l'iniziativa: 'Sarà un messaggio importantissimo, grazie ai bimbi possiamo migliorare nel nostro mondo'.