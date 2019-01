Infortunio Gallinari | l’ala dei Clippers potrebbe saltare le prossime gare

sportfair

(Di sabato 19 gennaio 2019), brutta tegola per coach Doc Rivers che dovrà fare a meno del suo miglior tiratore dall’arco, il talento azzurro dei Los Angeles, ha giocato solo 8 minuti nella gara della notte NBA contro gli Warriors. Il motivo è legato ad un problema alla schiena che ha costretto il Gallo allo stop. Il coach deiDoc Rivers ha dichiarato nel post gara cheprobabilmente non giocherà ledue partite. Brutta tegola per il Gallo e per Los Angeles.L'articolo, l’ala deileSPORTFAIR.