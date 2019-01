Inaugurato il ponte Felisio

Inaugurato il ponte più lungo al mondo realizzato con stampante 3D - VIDEO - - : Nel parco centrale nel nord est di Shanghai è stato Inaugurato il ponte più lungo al mondo realizzato in plastica con una stampante 3D. Il ponte di Shanghai è stato stampato in acrilonitrile-stirene-acrilato grazie a una stampante 3D appositamente creata per questo scopo. È analogo ...

ESCLUSIVA Ministro Toninelli : "Sulla TAV penso solo all'interesse collettivo. Il nuovo Ponte Morandi Inaugurato nel 2020" : Quindi la politica farà la sua scelta, che sarà dettata unicamente dall'interesse collettivo. Che aggiornamenti può illustrarci per quanto riguarda la situazione genovese dopo il disastro del Ponte ...

Genova : il nuovo ponte Morandi sarà Inaugurato a inizio 2020 : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che il ponte Morandi a Genova sarà pronto per l'inizio del 2020. Genova, al via la ricostruzione del ponte Morandi Parole connotate da un forte ottimismo e da una certa sicurezza quelle del ministro dei Trasporti Toninelli, il quale annuncia che la ricostruzione del ponte Morandi ha già preso il via e che il ponte sarà di nuovo "in piedi" per l'inizio del 2020. Ricordiamo che il crollo ...