In Francia si parla delle “flash-ball”

Francia - ministra attacca Di Maio : “Chiudere europarlamento di Strasburgo? Dichiarazione di guerra alla democrazia” : “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’europarlamento, critica Strasburgo…Inizio di campagna o Dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così scrive su Twitter la ministra francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, commentando l’iniziativa del vicepremier 5Stelle che, arrivato a Strasburgo assieme a Alessandro Di Battista, aveva definito quella sede ...

Grillo - fedina penale dei parlamentari online come Francia : Ancora un occhio alla Francia. Ancora una proposta destinata, e' facile prevederlo, a scatenare una bufera. Beppe Grillo lancia un nuovo sasso nello stagno e propone, in sostanza, un collegamento diretto con le Procure della Repubblica per avere un monitoraggio delle pendenze giudiziarie dei parlamentari. In Francia si fa, annota, e da noi "i cittadini sicuramente ringrazierebbero". Questi i termini della questione, come il Garante M5s li ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

GILET GIALLI - MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE/ Francia - Governo nel caos : Presidente pronto a cambiare rotta : MACRON, STASERA primo discorso ALLA Francia sui GILET GIALLI: le prime concessioni? Il caos del Governo e un Paese spaccato a metà

Onu - la proposta di Berlino : “Seggio della Francia diventi della Ue - che deve parlare con una voce sola” : Del tema si discute da anni ma ora, con la Brexit, la Francia rimarrà l’unico Paese dell’Unione europea con un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per questo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel suo discorso sull’Europa all’Università Humboldt a Berlino, ha proposto che “a medio termine il seggio della Francia” possa “diventare un seggio della Ue. In cambio l’ambasciatore Ue alle ...

Francia : gilet giallo in Parlamento - seduta sospesa : ANSAmed, - PARIGI, 21 NOV - Breve sospensione della seduta all'Assemblea Nazionale di Parigi per lo show dell'ex candidato alle presidenziali, Jean Lassalle, che si è infilato un gilet giallo in segno ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : domani Italia-Francia. Parla Sandro Campagna : “Non dovremo sottovalutare l’avversario” : Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospiterà domani alle ore 20.00 la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne ...