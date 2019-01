Il ritorno del Cav divide Forza Italia

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...

Il ritorno di Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 segnerà la fine della serie? La trama di Lebanon : Il ritorno di Jeffrey Dean Morgan nei panni di John Winchester in Supernatural 14 mette in agitazione i fan. In molti erano contenti di questa possibilità e si erano fatti promotori di questo ritorno dopo ben 12 anni ma nessuno aveva pensato alle possibili conseguenze per una delle serie più longeve della tv? Chi conosce Supernatural sa bene che tutto è iniziato proprio da John e che la stessa caccia dei due fratelli alla famiglia è legata ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : inizia il girone di ritorno. Impegni agevoli per le prime tre della classe : Riprende la Serie A1 di Pallanuoto maschile, che dopo il giro di boa si rituffa nel girone di ritorno, che inizia sabato dando così il via alla seconda parte della stagione. Tuttavia, il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano si presenta, almeno sulla carta, interlocutorio per le posizioni di vertice. Il rischio è quello di avere una classifica completamente spaccata in due: a fare da spartiacque sarà la sfida tra Lazio ed ...

ritorno delle Province? Il Pd del Fvg dice no : 'Un netto 'no' al Ritorno al passato, alla moltiplicazione degli Enti e della burocrazia'. Lo dichiarano il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli e il capogruppo Pd in Consiglio regionale ...

Serie A - al via il girone di ritorno : i pronostici di William Hill per Napoli-Lazio e gli altri match della 20ª giornata : Il Torino ricomincia dall’Olimpico di Roma, dove prima della sosta ha fermato sull’1-1 la Lazio. I giallorossi, invece, hanno rilanciato le loro ambizioni europee con le vittorie contro Sassuolo e Parma e, secondo i quotisti di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, partono nettamente favoriti contro i granata: se, infatti, il segno 1 vale 1.65, il moltiplicatore per il segno 2 arriva a 5.80; 4.00 il valore assegnato alla X. ...

Dalle 'cene eleganti' con Berlusconi a Sanremo : il ritorno dell'Angiolina Jolie di Bari : Da Palazzo Chigi a Sanremo. E' la parabola di Graziana Capone, soprannominata l''Angiolina Jolie di Bari'. Balzata agli onori della cronaca nel 2010 per aver partecipato alle 'cene eleganti' organizzate da Gianpaolo Tarantini a Palazzo Grazioli, la Capone si tuffa in una nuova avventura: farà l'inviata alla kermesse canora per il ...