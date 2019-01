Il partito del Papa | o dei migranti | è destinato a perdere

Primarie del partito Democratico : come funzionano - : 3 marzo 2019. È il giorno delle Primarie per scegliere il nuovo segretario del PD. Ma i giochi cominciano prima e possono chiudersi dopo. Vediamo tempi, regole e nomi in ballo nel congresso dem

Travaglio : “La cena di Salvini coi renziani? Imbarazzante. C’era tutto l’ancien régime - il ‘partito del cambianiente’” : “La cena di Salvini coi renziani? È il ritorno del partito dell’ancien régime. Si è trattato di una cena piuttosto imbarazzante con ex imputati, prescritti, uomini dei poteri forti“. Così a Tagadà (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la cena-evento sulla giustizia, a cui ha preso parte il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. E aggiunge: “Immagino che i 5 Stelle, che non sono stati ...

Kirsten Gillibrand - senatrice di New York - si è candidata alle primarie del partito Democratico statunitense : La senatrice statunitense Kirsten Gillibrand, eletta dal 2009 nello stato di New York, ha annunciato l’apertura di un comitato elettorale esplorativo, il primo passo verso una candidatura alle primarie con cui il Partito Democratico sceglierà chi sfiderà il presidente uscente

GE : Pierre Maudet - questa sera si esprime la base del partito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Com'è Hackitaly - che vorrebbe essere il Rousseau del partito democratico : Sarà la nuova piattaforma online di dibattito politico del Pd? Almeno questo è vorrebbe uno dei candidati alla segreteria di Partito, Francesco Boccia.

Com’è Hackitaly - che vorrebbe essere il Rousseau del partito democratico : L’immagine di benvenuto di Hackitaly.it Hackitaly.it. Potrebbe far venire in mente a un sito per un meeting di hacker italiani. E in effetti un’iniziativa di questo tipo ha un nome del tutto simile. Ma così non è: si tratta infatti di un’idea di Francesco Boccia, uno dei candidati alla segreteria del Pd. Ma andiamo con ordine, innanzitutto dando un’occhiata al sito. Si apre con una fotografia satellitare dell’Italia con dei colori ...

Pd e Autonomia regionale - i consiglieri regionali del Sud chiedono al partito di prendere posizione : ... per condurla ad essere uno dei punti fondanti e qualificanti dell'azione di rinnovamento e di proposta politica in vista del Congresso>.

India : elezioni - partito del Congresso promette semplificazione imposta centrale su beni e servizi : "Riformeremo il Gst e stimoleremo investimenti dal Medio Oriente e da altre parti del mondo. Siamo il partito della liberalizzazione dell'India, siamo il partito che ha promosso la più grande ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Gennaio : Lega - Pd e forzisti ecco Il partito del cambianiente : Torino Salviniani, azzurri e Pd: tutti Sì Tav in “Piazza Affari” Il flash mob dura meno di un’ora. Il tempo di leggere i nomi dei comuni che hanno aderito alla manifestazione e di cantare l’inno di Mameli, dopodiché le persone venute per esprimere il loro “sì” alla Torino-Lione, vestite nei gilet arancioni o avvolte nella bandiera europea, possono ripartire. Circa 25milapersone per la questura, ma 30mila […] di Andrea ...

Pd e Matteo Renzi umiliati dall'inventore del simbolo del partito : "Oggi voto per M5S" : Tra le ipotesi varie ed eventuali per un rilancio del Pd sta circolando anche quella di un cambio del logo, che esiste dal 2007, quando Nicola Storto ecce da Walter Veltroni il compito di disegnare il simbolo del "partito unico della sinistra". L'art director era un sostenitore e mise nel simbolo "i

Torino - flash mob in favore della Tav - senza bandiere di partito. In piazza anche la Lega : Le 'madamin' sono tornate a manifestare insieme a un centinaio di sindaci e ai governatori di Piemonte e Liguria per confermare il sì alla Torino-Lione e alle Grandi opere -

Arezzo - le Case del Popolo sfrattano il partito democratico dalla sede storica. “Imu non pagata per 38mila euro” : Non riusciva più a pagare l’Imu: la sede storica del Pd di Arezzo è sotto sfratto. Come riporta La Nazione, la sede di piazza Sant’Agostino ha accumulato un debito di 38mila euro. Nessuna conferma o smentita dai dirigenti locali del Partito. Lo sfratto, secondo la Nazione, arriva dalla cooperativa Unione delle Case del Popolo, guidata dall’ex tesoriere dei Ds ed ex sindaco di Pieve Santo Stefano Lamberto Palazzeschi. La sede di ...

Gilet gialli - fondatrice del partito : non parteciperemo a elezioni europee : Il partito nato in Francia sull'onda dalle proteste dei Gilet gialli non si presenterà alle elezioni europee di maggio. Lo ha detto la fondatrice della nuova formazione politica, Jacline Mouraud, la donna che via Facebook ha dato il via al movimento dei Gilet gialli. La scadenza di maggio è 'troppo vicina per partecipare', ha spiegato Mouraud, che ha aggiunto: 'Gli ...

Salvini dovrebbe prestare attenzione ai consigli di Maroni e Brambilla - uomini del suo partito : I consigli (forse) non richiesti di Maroni e Brambilla al Capo della Lega. Matteo Salvini, abilissimo tattico della politica italiana, dovrebbe, tuttavia, prestare maggiore attenzione ai suggerimenti di due uomini del suo partito. Da Roberto Maroni dovrebbe recepire l'invito a non sottovalutare il "vento del nord". Quell'insieme di precetti che derivano da vite intere spese nel duro lavoro.uomini che, in quei territori, hanno creato ricchezza ...