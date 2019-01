Il papa punta sulla plastica

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...

Rispunta il "Saldo e stralcio" Così Di Maio salva suo papà : Una norma ad personam, anzi ad patrem. È quello che rischia di diventare il 'saldo e stralcio' rientrato all'improvviso nel maxiemendamento dopo che era stato precedentemente stralciato, anche perché ...

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...

Il papà di Belen in stato di agitazione : spunta il video - il racconto di Parpiglia : Belen Rodriguez e l’episodio che ha visto coinvolto il padre nella sua casa di Milano: spunta il video dell’accaduto, il racconto del giornalista Gabriele Parpiglia L’episodio che ha visto coinvolto il padre di Belen Rodriguez a Milano ha fatto il giro del web e non solo (LEGGI QUI). Gustavo Rodriguez è stato sorpreso in stato di agitazione nella sua casa milanese e per questo soccorso da un’ambulanza che ha ...

Roma - città blindata per doppio appuntamento del papa e della Lega : Roma, 7 dic., askanews, - Il Papa a piazza di Spagna e la Lega a Piazza del Popolo: il centro di Roma blindato domani, 8 dicembre festività dell'Immacolata, con varchi presidiati dalle forze dell'...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per «debiti mai pagati» : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio. C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per 'debiti mai pagati' : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio . C'entra la ex Equitalia Polis spa , oggi Agenzia entrate riscossione, , c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque zeri. È il primo ...

L'Isola di Pietro2 - anticipazioni ultima puntata : Tobia riabbraccia il papà : Andrà in onda stasera su Canale 5 L'Isola di Pietro2. L'appuntamento sempre alle 21 circa dopo Paperissima. La fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni di un medico, precisamente un pediatra, il Dottor Pietro Sereni, è giunta all'ultima puntata. L'episodio attesissimo dai telespettatori che si sono appassionati alle vicende narrate da questa serie ambientata in Sardegna rappresenta l'epilogo di questo secondo capitolo composto da sei ...