Il Papa cambia musica

Oggi in edicola : ecco come cambia l'ex Caserma Papa : Negli spettacoli la presentazione di « Un modo di essere. Parole di e su Walter Bonatti », lo questo spettacolo che inaugura Oggi alle 20.30 al Teatro Mina Mezzadri-Santa Chiara di Brescia , contrada ...

Eros Ramazzotti papà fiero : mia figlia Aurora? “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti parla del rapporto speciale con la moglie Marica: “Vede solo il mio interesse fisico e artistico” Eros Ramazzotti di sua moglie Marica è oggi innamorato più che mai. Il cantante, che recentemente è volato con la famiglia alle Maldive per godersi una vacanza spensierata, intervistato da Chi ha solo speso parole belle nei […] L'articolo Eros Ramazzotti papà fiero: mia figlia Aurora? “Mi piace come è ...

Cambiamenti climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Papà picchia la figlia di 7 settimane mentre cambia il pannolino e la uccide : «Non smetteva di piangere» : La figlia non smetteva di piangere così lui l'ha picchiata ferocemente fino ad ucciderla. Il 29enne Artem Eydelman era rimasto solo con la figlia di 7 settimane nella loro casa in Florida,...

Papà operaio separato - l'azienda gli cambia turni per accudire figlia : Era un padre «calpestato», come tanti. Aveva lottato per affermare il proprio diritto alla genitorialità riuscendo anche ad ottenere di vedere sopesso la sua bimba, tra anni...

Papà operaio separato - l'azienda gli cambia turni per accudire figlia : Era un padre 'calpestato', come tanti. Aveva lottato per affermare il proprio diritto alla genitorialità riuscendo anche ad ottenere di vedere sopesso la sua bimba, tra anni appena, e che la stessa ...

Il Padre Nostro cambia testo - ecco le nuove parole. «Lo ha voluto Papa Francesco» : Novità in arrivo a messa: cambierà il Padre Nostro. Il testo della preghiera principale delle nostre domeniche in chiesa, e anche quello del Gloria, potrebbero cambiare: il testo...

Papa Francesco cambia il Padre Nostro : è la preghiera più diffusa : Dopo decenni arriva la riforma del Padre Nostro, la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli. L’Assemblea della Cei ha