Il giudice Sandulli: «Capisco Koulibaly, ma le regole sono regole»

(Di sabato 19 gennaio 2019) Il rispetto delleVa bene la solidarietà ma la legge è la legge, La loi, c’est la loi, recitavano Totò e Fernandel in un film del 1958 ed allora come oggi la solidarietà umana non può essere una giustificazione per violare la legge. Il messaggio è deldella Corte federale d’Appello, Piero, all’indomani della sentenza sul casoe sulla decisione di confermare le due giornate di squalifica al difensore senegalese reo di aver perso la pazienza nei confronti dell’arbitro dopo aver subito 90′ di buu razzisti.«Nel bilanciamento operato nella decisione di ieri, ha prevalso il rispetto delle. – ha detto ilPieroa CalcioNapoli24 Live e a Radio CRC – La solidarietà umana, che noi abbiamo inteso mostrare al calciatore anche attraverso il colloquio con lui, è un valore da proteggere ma che non può ...