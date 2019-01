Il fidanzato la tradisce mentre è incinta | gli vende la Xbox con tutti i giochi per 3

Il fidanzato la tradisce - lei lo lascia davanti a tutti e posta il video sui social : Una ragazza di Houston, in Texas, ha scelto la sua festa di compleanno per liberarsi del fidanzato traditore, umiliandolo...

Grande Fratello Vip - mentre Giulia Provvedi è nella casa il fidanzato calciatore la tradisce? : “Guai” in vista per il fidanzato di Giulia Provvedi? Pochi lo sanno (perché durante il reality non ne ha quasi mai parlato) ma la bionda del duo Le Donatella fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha un compagno. Lui si chiama Pierluigi Gollini ed è un portiere in forza all’Atalanta. La loro relazione dura granitica da più di un anno, ma ora c’è qualcosa che potrebbe farla vacillare. Il calciatore è infatti accusato da ...