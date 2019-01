Il cervello usa mappe spaziali anche per idee e ricordi

Viaggio in 3D nel cervello : ecco la nuova tecnologia sviluppata negli USA : negli Stati Uniti è stato sviluppato una nuova tecnologia per viaggiare all’interno del cervello, con una risoluzione e una velocità tali da consentire di localizzare i singoli neuroni, tracciarne le connessioni e visualizzare in 3D gli organelli che si trovano al loro interno. La nuova tecnologia è stata ideata da un team di ricercatori del MIT, della Berkeley University e dell’Howard Hughes Medical Institute, e combina una ...

Trovata la causa del fumo e dell'alcolismo nel cervello - : Gli scienziati dell'Università di Warwick nel Regno Unito hanno scoperto quali cambiamenti nel cervello provocano una dipendenza da fumo e alcol. Si è scoperto che i cambiamenti nella connettività ...

Chili di troppo e grasso sulla pancia? Attenzione perché potrebbero causare danni al cervello : Essere in sovrappeso, e in particolare i Chili di troppo accumulati sulla pancia, potrebbero portare ad un restringimento del volume del cervello. A rivelarlo è uno studio condotto da Mark Hamer, della Loughborough University nel Regno Unito. Pubblicato sulla rivista Neurology, lo studio ha preso in esame 9.652 individui di età media 55 anni, di cui il 19% obesi. Oltre all’obesità (calcolata in base all’indice di massa corporea di ...

Beautiful - anticipazioni USA : TAYLOR ha subìto il “lavaggio del cervello”? : Se avete dato un’occhiata alle nostre anticipazioni per le puntate italiane di Beautiful, sapete che le prime settimane del 2019 saranno incentrate sulla risoluzione del giallo sul tentato omicidio di Bill Spencer, una verità che coloro che seguono i nostri spoiler dagli Stati Uniti conoscono ormai da molti mesi. Beautiful, anticipazioni americane: è stata TAYLOR a sparare a BILL!!!!! Il crimine commesso da TAYLOR Hayes avrà forti ...

Un nuovo studio dice che i cellulari non causano tumori al cervello : (foto: Westend61/Getty Images) No, i cellulari non causerebbero il cancro al cervello. Questa l’affermazione di un ampio studio australiano, che indaga la questione ampiamente discussa – e il dibattito rimane ancora aperto – della sicurezza dell’utilizzo dei telefoni cellulari. La ricerca, guidata dall’Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa), scagiona i cellulari a partire dall’analisi dei dati di ...

Tumori : scagionati i telefoni cellulari - non causano il cancro al cervello : Una ricerca condotta dall’Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa), pubblicata su BMJ Open, esclude ogni legame tra l’utilizzo e la rapida diffusione dei telefoni cellulari e l’incidenza dei Tumori al cervello. I dispositivi sempre più diffusi e potenti sono stati scagionati dall’analisi su 16.800 casi di cancro cerebrale registrati in Australia a partire dall’inizio degli anni ’80. Lo studio, ...

'Sono quasi morta a causa dell'epilessia - ma ho paura di operarmi al cervello' : Arrivata in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai abbandonato il mondo dello spettacolo per i problemi di salute

Randi Ingerman : "Sono quasi morta a causa dell'epilessia - ma ho paura di operarmi al cervello" : Arrivata dagli Usa in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai varcato la soglia dei 51 anni ma rimane sempre bellissima. Nonostante il tempo che passa, nonostante i problemi di salute. La showgirl americana, infatti, ha parlato della malattia che la affligge dal 2006 in un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso durante Domenica Live:Finora ho avuto 160 crisi epilettiche, alcune gravissime. Quando mi succede se ...

Pashutin : «Il cervello lo abbiamo usato poco» : Una gara chiusa nettamente da Milano nell'ultimo quarto, che ha poi dilagato fino al 74-101 finale. Sapevamo sarebbe stata una gara molto difficile e infatti così è stato - esordisce Evgeny Pashutin -;...

USA ACQUA DEL RUBINETTO PER LAVAGGI NASALI : MORTA/ Infezione da ameba mangia-cervello - IlSussidiario.net : Usa ACQUA del RUBINETTO per i LAVAGGI NASALI: una donna di 69 anni che soffriva di sinusite è MORTA a causa di una rara Infezione da ameba mangia-cervello.

Usa - utilizza depuratore casalingo per i lavaggi nasali : muore per l'ameba mangia-cervello : Una donna di Seattle è deceduta dopo aver contratto una infezione che le è stata trasmessa da una ameba. Aveva 69 anni e da tempo soffriva di sinusite. I medici per curarla le avevano prescritto dei lavaggi nasali da effettuare con il neti pot. Tuttavia, stando a quanto si apprende, invece che utilizzare un'acqua sterile o comunque una soluzione fisiologica per pulire il dispositivo, avrebbe usato dell'acqua di rubinetto filtrata da un ...